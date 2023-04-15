Büyük bayram kampanyası başladı: Bu kampanyayla herkes araç sahibi olabilecek! Fiyatlar 295 bin TL'den başlıyor...

Sıfır araç piyasasında yaşanan yükseliş hızla devam ederken araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Peki hangi model araçlarda kampanya var? Kampanya şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O MARKA ARAÇLARA BÜYÜK KAMPANYAFiat marka araçlara büyük kampanya başladı. Yoğun ilgi gören kampanya Nisan ayı boyunca devam edecek. Bayram öncesi araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanya kapsamında Fiat Egea marka araçlarda ve Doblo modellerde ÖTV muafiyeti olacak. Bu kapsamda Fiat Egea araçlar 295 bin 100 TL'ye düşüyor. ÖTV muafiyeti uygulanacak araç modelleri ve fiyatları şu şekilde belirlendi;
-Fiat Doblo Combi model 425 bin 400 TL -Fiat Doblo Combi Safeline model 444 bin 600 TL -Fiat Doblo Combi Premio Plus model 467 bin 200 TL -Fiat Doblo Combi Trekking model 475 bin 900 TL -Fiat Doblo Combi Easy Maxi model 475 bin 900 TL -Fiat Doblo Combi Easy Maxi model 475 bin 900 TL -Fiat Doblo Combi Safeline Maxi model 433 bin 300 TL -Fiat Doblo Combi Safeline Maxi model 452 bin 400 TL -Fiat Doblo Combi Premio Plus Maxi model 475 bin TL olarak belirlendi. Fiat marka araçlarda uygulanacak kampanya 2 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak. ÖTV ve MTV muafiyeti uygulanacak araçlardan faydalanmak isteyen vatandaşların engelli raporunu sunması zorunludur.