Büyük deprem sonrası Kızılay'dan dev personel alımı! Bu illerde çalışacak daimi personeller alınacak: Öğrenim şartına dikkat! Kızılay bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alıyor. Çok farklı alanlarda gerçekleştirilecek başvurular için ise başvuru koşulları merak ediyor. Yaşanan doğal afet ve felaketler nedeniyle zor günler geçiren Türkiye için başvurular gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye'nin doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği Kahramanmaraş depremi nedeniyle alımlar yeniden başlatıldı. En az lise mezunu olarak başvurularak kadrolar ve dağılımları ise haberimizde. İşte detaylar...
KIZILAY PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK!Kızılay bünyesinde 12 farklı kadrodan personel alımı gerçekleştirecek. Sözleşmeli personel statüsünde gerçekleştirilecek alımlar için ise koşulları merak ediliyor. İşte başvuru koşulları ile ilgili diğer ayrıntılar...
12 farklı kadrodan gerçekleştirilecek alımlar ise şöyle: Engelli personel, hasta danışmanı, operatör, usta, teknik servis uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı, yardımcı eleman, Kalite kontrol sorumlusu olarak bir çok alanda alım gerçekleştirilecek. Başvuru koşulları ise Kızılay'ın resmi internet sitesinden açıklanmış. Her kadro için ayrı nitelikler aranıyor. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği kalmamış, Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlığı, ehliyete sahip olmak aranılan nitelikler arasından. Bazı pozisyonlar için ise daha vasıfsız elemanlar ise özellikler aranmıyor. Kızılay personel alım başvuruları internet üzerinden en geç mart ayına kadar gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru bilgilerine ve adresine ulaşabilirsiniz. https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx