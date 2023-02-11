YAŞAM
11 Şubat 2023 - 08:45

Büyük depremi bilmişti! O iller için korkutan tarihi duyurdu...

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ederken deprem bölgelerine ilişkin çeşitli açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye'nin yüreğini yakarken daha önceden depremleri önceden bilen Frank Hoogerbeets'ten yeni paylaşım geldi. Kahramanmaraş'taki yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremi 3 gün öncesinden belirten Hoogerbeets açıklaması geldi.

YAŞAM
11 Şubat 2023 - 08:45
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Büyük depremi bilmişti! O iller için korkutan tarihi duyurdu...
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Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciasından önce Türkiye hakkında yeni uyarılar yaparak sosyal medya üzerinden duyuru yapan deprem kahini Frank, yeni paylaşımlarını yaparken o tarihi duyurdu. Herkes tedirgin olarak bekleyişe geçerken işte o akıl almaz paylaşım haberimizde.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremler çevre illerde büyük yıkımlara neden oldu. Daha önceden Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremlere dair açıklamalarda bulunurken yaptığı yorumlar dikkat çekti. Fakat Görür, dışında bir isim daha Kahramanmaraş'ta olacak depremi resmen duyurdu. O isim twitter hesabı üzerinden pek çok paylaşımlarda bulunurken Frank Hoogerbeets, 3 Şubatta o paylaşımını yaptı.

HOOGERBEETS PAYLAŞIMI



Kahramanmaraş depreminden sonra 'Deprem kahini' olarak bilinen Frank, 3 Şubat 2023 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden büyük yankı uyandıran Hoogerbeets'ten yeni tarih geldi.

Frank hooghester

BÖLGE TEKRAR ŞEKİLLENİYOR

Frank, Orta Türkiye'deki büyük depremler bütün bölgede strese neden olurken önemli bir değişime neden olduğu aynı zamanda ise Filistin'e kadar sismik hareketlilik yaşandığını belirtti. Bölgenin tekrardan şekillendiğinin altı çizildi.

frank deprem açıklaması

Twitter üzerinden video paylaşımında bulunan hoogerbeets or alanlarla gösterdiği bölgelerde atmosferik dalgalar olduğunu ve bu bölgelerde sismik hareketler olduğunu söyledi. 10 Şubat 2023 tarihine kadar sismik dalgalar beklendiğini ifade ederken bunun şiddetli olmayacağı belirtken 13-14 Şubattaki sallantıların ise daha kritik olacağını duyurdu.

ER YA DA GEÇ DEPREMLERDE YAŞANACAK

Frank, yaptığı paylaşımda er ya da geç güney orta Türkiye, Suriye, Lübnan çevresinde 7.5 depreminin yaşanacağını belirtti. Hoogerbeets'in paylaşımına bakılarak 3 gün içerisinde 5 milyona yakın görüntüleme olduğu bilgisi verildi. 

İstanbul depremi bilgisi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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