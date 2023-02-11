Büyük depremi bilmişti! O iller için korkutan tarihi duyurdu...







HOOGERBEETS PAYLAŞIMI







BÖLGE TEKRAR ŞEKİLLENİYOR

ER YA DA GEÇ DEPREMLERDE YAŞANACAK

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciasından önce Türkiye hakkında yeni uyarılar yaparak sosyal medya üzerinden duyuru yapan deprem kahini Frank, yeni paylaşımlarını yaparken o tarihi duyurdu. Herkes tedirgin olarak bekleyişe geçerken işte o akıl almaz paylaşım haberimizde. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremler çevre illerde büyük yıkımlara neden oldu. Daha önceden Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremlere dair açıklamalarda bulunurken yaptığı yorumlar dikkat çekti. Fakat Görür, dışında bir isim daha Kahramanmaraş'ta olacak depremi resmen duyurdu. O isim twitter hesabı üzerinden pek çok paylaşımlarda bulunurken Frank Hoogerbeets, 3 Şubatta o paylaşımını yaptı.Kahramanmaraş depreminden sonra 'Deprem kahini' olarak bilinen Frank, 3 Şubat 2023 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden büyük yankı uyandıran Hoogerbeets'ten yeni tarih geldi.Frank, Orta Türkiye'deki büyük depremler bütün bölgede strese neden olurken önemli bir değişime neden olduğu aynı zamanda ise Filistin'e kadar sismik hareketlilik yaşandığını belirtti. Bölgenin tekrardan şekillendiğinin altı çizildi.Twitter üzerinden video paylaşımında bulunan hoogerbeets or alanlarla gösterdiği bölgelerde atmosferik dalgalar olduğunu ve bu bölgelerde sismik hareketler olduğunu söyledi. 10 Şubat 2023 tarihine kadar sismik dalgalar beklendiğini ifade ederken bunun şiddetli olmayacağı belirtken 13-14 Şubattaki sallantıların ise daha kritik olacağını duyurdu.Frank, yaptığı paylaşımda er ya da geç güney orta Türkiye, Suriye, Lübnan çevresinde 7.5 depreminin yaşanacağını belirtti. Hoogerbeets'in paylaşımına bakılarak 3 gün içerisinde 5 milyona yakın görüntüleme olduğu bilgisi verildi.