Büyük depremi doğru bilmişti! O tarihte deprem beklentisi korkuttu! Sosyal medyadan açıkladı













Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem ülkemizde büyük hasara yol açtı. Bu depremler sonucunda 45 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, 100 binden fazla vatandaş ise yaralandı. 11 şehirde ağır yıkımlara yol açan bu depremden 3 gün önce tahminde bulunan deprem tahmini uzmanı Frank Hoogerbeets, şimdilerde yeni bir tahminde bulundu.Meydana gelen deprem sonrasında o şehirlerdeki artçılar devam ederken uzmanlar bu durumun yaklaşık bir sene süreceğini açıkladı. Astrolojiye göre ise 7 Mart gününde başak dolunayının gelmesiyle bir deprem daha meydana gelebilir. Günümüzde hala önceden deprem uyarısı veren bir teknoloji mevcut değil. Yalnızca birkaç mobil uygulama ile deprem gerçekleşmeden saniyeler önce alınan sinyallerle deprem fark edilebiliyor. Fakat bu süre, konutları terk etmek için yeterli değil. Sosyal medyada gündeme gelen takvim yaprağı ve yazısı sonrasında 7 Mart gününde deprem olup olmayacağı konuşulmakta. Sismik tehlike olduğunu dile getiren Hollandalı deprem bilimci, "Yine sonuç olarak büyükten büyüğe bir sismik olay görebiliriz. 7’nin ortası olabilir ama aynı zamanda 8 kadirin oldukça üzerinde olabilir. Abartmıyorum, korkutmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı çünkü burada gördüğümüz kritik gezegen geometrisinin büyükten büyüğe sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz" şeklinde konuştu.