Büyük felaketten bir tek o ilçe etkilenmedi! Belediye başkanı tek tek açıkladı: ' Senden başka adam yok mu?' dediler!

HATAY'DA YIKILMAYAN TEK İLÇE: ERZİN BELEDİYE BAŞKANI ÖKKEŞ ELMASOĞLU BİR BİR ANLATTI







"CAN KAYBI YOK"

Erzin'de depremde tek bir bina yıkılmadı. Bunun nedenine ilişkin, CHP'li Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, "Senden başka doğru adam yok mu" diye soranlar olduğunu belirterek, "Ancak, biz kaçak yapıya izin vermedik" dedi. Elmasoğlu, bu durumun, aldıkları kararların doğru olduğunu gösterdiğini vurguladı. Belediye başkanı, özellikle yapı denetimlerinde ve inşaat ruhsatlarında önemli adımlar attıklarını ve bunun etkisinin görüldüğünü belirtti. Elmasoğlu, üstünde emek harcadıkları çalışmaların meyvelerini topladıklarını ve şehirde yıkılan tek bir bina olmadığını söyledi.Hatay'ın Erzin ilçesinde, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin neredeyse tamamen yıkımına sebep olduğu ve binlerce binanın enkaz yığını haline getirdiği 10 ilden biri olan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden tek bir binaya bile zarar gelmedi. Bu durum oldukça şaşırtıcı çünkü deprem, diğer binaların tamamen yıkılmasına neden olmasına rağmen Erzin ilçesindeki bir binaya hiçbir zarar vermedi. Bu durum, deprem koruma alanında çalışanlar tarafından oldukça ilgi çekici bulundu ve binanın korunmasının nasıl sağlandığı hakkında merak uyandırdı. Erzin, Osmaniye'ye yaklaşık 20 kilometre ve Hatay'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan 42 bin nüfuslu bir kasabadır. Erzin, son depremde ciddi şekilde etkilenen Osmaniye ve Hatay'a kıyasla çok daha az etkilenmiştir. Erzinde hiçbir can kaybı yaşanmamıştır. Deprem, bölge halkının yaşamına ciddi anlamda etki etmesine rağmen, Erzin'de yaşayanların çoğu önemli hasarlar yaşamamıştır. Bölge halkının yaşamının bu şekilde etkilenmesi, depremin Erzin'de neden can kaybı yaşanmamış olduğunu göstermektedir.Erzin ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, TV5'e yaptığı açıklamada, ilçede deprem sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Osmaniye'nin 15-20, Hatay'ın da 110 kilometre uzağında. Buna rağmen çok şükür Erzinimizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı, yaralımız da olmadı, bir enkazımız da olmadı. Deprem anını anlatmak gerekirse, ilçemiz adına seviniyoruz. Ancak tabii ki sevincimiz yarım kaldı bütün bu ölümler nedeniyle. Ben de tek katlı müstakil bir evde oturuyorum. Çok şiddetli sarsıldık ve hemen çocuklarımızla birlikte kapıya koştuk, zor hareket ediyorduk. Bitmesini bekledik ama bitmek bilmedi. Bir dakikanın üzerinde bir sarsıntıyla biraz hafifleyince apar topar hemen alabileceğimiz eşyaları alır almaz çıktık evden.”Ökkeş Elmasoğlu, kendi adına herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmediğini vurguladı ve bunun gereğini yapacağını açıkça söyledi. Elmasoğlu, kaçak inşaatın önünün yüzde yüz kesilemeyeceğini belirtti ve kendi adıma herhangi bir sorumluluk duymuyorum ifadesini kullandı. Elmasoğlu, siyasetin bu konuya karıştırılmaması gerektiğini ve kötü olunan insanların bu konuda kendisini kontrol etmeye çalışacağını belirtti. Elmasoğlu, kendisinin kaçak yapıya müsamaha göstermeme gücüne sahip olduğunu ve bunun gereğini yapacağını açıkça ifade etti.