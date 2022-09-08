MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 14:36

Büyük göğüsleri ile tanınan Mia Khalifa'dan şok eden açıklama!

Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, neden bu kadar büyük göğüse sahip olduğu sorusunu yanıtladı. Khalifa'nın bu soruya verdiği cevap takipçilerini şok etti.

MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 14:36
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Büyük göğüsleri ile tanınan Mia Khalifa'dan şok eden açıklama!


Yetişkin filmlerindeki rolleriyle dünya çapında tanınan Mia Khalifa, sosyal medya hesaplarını etkin kullanan ünlülerden bir tanesi olarak biliniyor. Sosyal medyada 27 milyondan fazla takipçisi olan Khalifa, yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde kalmayı başarıyor.

Mia Khalifa



Ünlü yıldız Mia Khalifa, son gönderisinde göğüslerinin neden bu kadar büyük olduğuna dair bir soruya yanıt olarak sitem dolu bir mesaj yazdı. suçlayıcı bir mesaj gönderdi.

Mia Khalifa

"Öfkemi orada saklıyorum"

Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda başka biri tarafından , Twitter'dan yayınlanan bir posta yer veren Khalifa, paylaşımında "My Boobs are big because I keep all my rage stored thede" ifadelerini kullandı. Paylaşımın Türkçe'ye çevrildiğinde ise 'Göğüslerim büyük çünkü tüm öfkemi orada saklıyorum' dediği anlaşılıyor.

Mia Khalifa

Bazı ülkelere girişi yasaklanan Mia Khalifa, bunlardan bir tanesinin de doğduğu ülke olan Lübnan olduğunu söyledi. Anketlere göre bir zamanlar en iyi +18 sinema oyuncusu seçilen Khalifa'nın çok sayıda kişiden tehdit dolu mesajlar aldığı öğrenilirken güzel yıldızın "Umarım yakında kafanı keserler" ifadelerinin kullanılarak gönderilen tehditlere "Göğüslerim olmadığı sürece iyiyim" sözleriyle dalga geçerek yanıtladığı öğrenildi.

Mia Khalifa

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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