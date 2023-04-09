TEKNOLOJİ
09 Nisan 2023 - 14:18

Büyük gün 11 Nisan'da! Yerli ve milli uydu İMECE'nin uzay yörüngesine fırlatılacak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve yabancı imkanlarla üretilen ilk yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuz olan İMECE'nin 11 Nisan'da uzayda bulunan yörüngesine fırlatılacağını söyledi.

TEKNOLOJİ
09 Nisan 2023 - 14:18
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Büyük gün 11 Nisan'da! Yerli ve milli uydu İMECE'nin uzay yörüngesine fırlatılacak..
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Türkiye'nin uzayda daha fazla yer kaplamak için attığı teknolojik adımlarını her geçen gün artırıyor. Yerli ve milli imkankare dahilinde geliştirilen gözlem uydusu IMECE'nin fırlatma tarihi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gözlem uydumuz İMECE'nin uzay yörüngesine fırlatılacağı tarihi sosyal medya hesapları üzerinden bildirdi.

Büyük gün 11 Nisan'da! Yerli ve milli uyduİMECE'nin uzay yörüngesine fırlatılacak

İşte Erdoğan'ın Twitter'daki paylaşımı:



"Yerli ve yabancı kaynaklarla üretilen ilk yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu IMECE 11 Nisan günü fırlatılacak. Eğitimli kadromuz, sunduğumuz imkanlar ve geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde küresel uzay yarışında rekabet etmeye devam edeceğiz."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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