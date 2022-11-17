Büyük indirimde yetişen alıyor: Tarım Kredi Marketleri 16-30 Kasım indirimleri başlatıldı!

Tarım kredi Marketlerinden indirimli olarak alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar, indirim günlerini yakından takip ediyor. İndirimli ürün ilanlarını ytakip ederek alışverişlerini ucuza getirmek isteyen vatandaşlar, Tarım Kredi Market indirim günlerini sürekli gündemlerinde tutuyor.
Günlük ihtiyaçları indirimli fiyatlarla satan tarım kooperatif pazarı, 16-30 Kasım tarihleri arasında kataloğunu yayınladı. Tarım Kredi Market indirim kataloğunda yer alan bitkisel yağlar, tavuk çeşitleri, dana sucuk ürünlerinin yanı sıra zeytin ve peynir gibi ürünlerin de indirime girdiği duyuruldu. Onlarca indirimli ürün raflardaki yerini alırken 16-30 Kasım tarihleri arasında Tarım Kredi Marketleri piyasasında geçerli indirimli ürünler vatandaşlar için listelendi.