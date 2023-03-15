Aktüel
15 Mart 2023 - 16:21

Büyük indirime sadece 3 gün kaldı! Koltuk takımı 3.299 TL, yatak 649 TL! O markete gidenler evini sil baştan ucuza yenileyecek

Türkiye'nin en popüler marketlerinin başında gelen Şok Market ezberleri bozuyor. İşte yeni katalog ürünleri....

Aktüel
15 Mart 2023 - 16:21
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Büyük indirime sadece 3 gün kaldı! Koltuk takımı 3.299 TL, yatak 649 TL! O markete gidenler evini sil baştan ucuza yenileyecek
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ŞOK’TAN İNDİRİM ŞENLİĞİ



18 Mart’a özel katoloğu yayımlayan zincir markette bu hafta yok yok.

Çocuk bisikletinden katlamalı yatağa, banyo dolabından buzdolabına herkeseye her aileye uygun ürün çeşitliliği var.



Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Şok Market müşterileri için uygun fiyatlı ürünleri sıraları. Bu hafta Şok’a gitmeyen üzülür. Liste de ise yok yok. İşte Şok marketin aktüel ürünleri bir çok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Aktüel ürünlerin neler olduğunu merak edenler için işte Detaylar....

 A’DAN Z’YE ÜRÜNLERİN LİSTESİ…..

Katlamalı Tek Kişilik Yatak 649,90 TL

şok

Katlamalı Çift Kişilik Yatak 1149 TL

Eko Portmanto Vestiyer 1299 TL

Sallanan Sandalye 799 TL

Çok Amaçlı Konsol Beyaz 1299 TL

şok

Çamaşır Makinesi Üstü Banyo Dolabı 899 TL

4 Kişilik Masa Takımı 2699 TL

16 Jant Çocuk Bisikleti 1599 TL

20 Jant Çocuk Bisikleti 1699 TL

Çocuk Parkı 169 TL

Retro Tren Seti 89,95 TL

Sevimli Figürler 59,95 TL

4'lü Oyun Hamuru 24,95 TL

şok

Sürpriz Yumurta 9,95 TL

Niloya Bebek ve Tospik 279 TL

Şehir Kamyonları 59,95 TL

Android Akıllı Saat 999 TL

 

Bluetooth Kulaklık 699 TL

 

Şarj Saat Gece Lambası 499 TL

 

Bambu Grafik Tablet 449 TL

 

Çift Kapılı No-frost Buzdolabı 18999 TL

 

10 Kg Çamaşır Makinesi 10799 TLTaşınabilir Bilgisayar 7999 TL

Everest LCD Gri Tablet 829 TL

HD Projeksiyon Cihazı 1999 TL

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Senay Tamince
Senay Tamince
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