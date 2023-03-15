Büyük indirime sadece 3 gün kaldı! Koltuk takımı 3.299 TL, yatak 649 TL! O markete gidenler evini sil baştan ucuza yenileyecek

ŞOK’TAN İNDİRİM ŞENLİĞİ













A’DAN Z’YE ÜRÜNLERİN LİSTESİ…..

18 Mart’a özel katoloğu yayımlayan zincir markette bu hafta yok yok. Çocuk bisikletinden katlamalı yatağa, banyo dolabından buzdolabına herkeseye her aileye uygun ürün çeşitliliği var.Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Şok Market müşterileri için uygun fiyatlı ürünleri sıraları. Bu hafta Şok’a gitmeyen üzülür. Liste de ise yok yok. İşte Şok marketin aktüel ürünleri bir çok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Aktüel ürünlerin neler olduğunu merak edenler için işte Detaylar....Katlamalı Tek Kişilik Yatak 649,90 TLKatlamalı Çift Kişilik Yatak 1149 TL Eko Portmanto Vestiyer 1299 TL Sallanan Sandalye 799 TL Çok Amaçlı Konsol Beyaz 1299 TLÇamaşır Makinesi Üstü Banyo Dolabı 899 TL 4 Kişilik Masa Takımı 2699 TL 16 Jant Çocuk Bisikleti 1599 TL 20 Jant Çocuk Bisikleti 1699 TL Çocuk Parkı 169 TL Retro Tren Seti 89,95 TL Sevimli Figürler 59,95 TL 4'lü Oyun Hamuru 24,95 TLSürpriz Yumurta 9,95 TL Niloya Bebek ve Tospik 279 TL Şehir Kamyonları 59,95 TL Android Akıllı Saat 999 TL Bluetooth Kulaklık 699 TL Şarj Saat Gece Lambası 499 TL Bambu Grafik Tablet 449 TL Çift Kapılı No-frost Buzdolabı 18999 TL 10 Kg Çamaşır Makinesi 10799 TLTaşınabilir Bilgisayar 7999 TL Everest LCD Gri Tablet 829 TL HD Projeksiyon Cihazı 1999 TL