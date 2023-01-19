KAMU PERSONELİ
19 Ocak 2023 - 11:29

Büyük işe alım haberi! PTT 2023 yılında binlerce personel alacak! KPSS şartlı ve KPSS şartsız alım yapılacak! İşte PTT 2023 işe alım şartları

İş ilanı arayışında olanlara büyük fırsat geldi. PTT'de memur olarak görev almak isteyen birçok vatandaşa kurum üzerinde iş imkanı sunuldu. Yeni yılla beraber internet üzerinden iş ilanları araştırılırken 2023 PTT personel alımı ne zaman, şartlar neler? sorularına yanıt aranıyor. İşte, PTT iş alımına ilişkin bilgiler haberimizde.

KAMU PERSONELİ
19 Ocak 2023 - 11:29
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Büyük işe alım haberi! PTT 2023 yılında binlerce personel alacak! KPSS şartlı ve KPSS şartsız alım yapılacak! İşte PTT 2023 işe alım şartları


Yeni yıla giriş yapılmasıyla beraber vatandaşlar PTT üzerinden personel alımlarına dair araştırmalarına başladı. 2023 PTT personel alımı var mı, ne zaman, kaç kişi alınacak? PTT personel alım şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak



-18 yaşını doldurmuş olmak

-Kamu haklarından yararlanabilmek

-Devletin güvenliğine karşı bir suçtan ötürü hapis yatmamış olmak

-Görevinin yerine getirmesine engel akıl sağlık probleminin olmaması

-Başka kurum ve kuruluşlara karşı yükümlülüğün bulunmaması

-Atama yapılacak bölüm üzerinden gerekli şartlara uygun olmak

-Emekli olmamak

PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

PTT üzerinden alım yapılması için gerekli şartlara uygunluk bakılarak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan kişilerin kadroya alımı başlar. bununla beraber her yıl PTT üzerinden iş alımlarına dair ilan yayımlanır. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar arasında başvuru yapılırken tek bir unvan için seçim yapılır. Sınava katılmadan önce ise Ziraat Bankası ya da PTT internet sayfası üzerinden ödemenin yapılması gerekir.

PTT personel alım şartları

PTT YAZILI SINAV KONULARI

-Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

-Sözel Akıl Yürütme

-Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

-Temel Yurttaşlık Bilgisi

-Türkiye Coğrafyası

-Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

-Ölçme becerisi

PTT BAŞVURU FORMU

PTT üzerinden alım yapılacak personel ilanı için internet sayfası üzerinden başvuru formunun doldurulması gerekir. formun doldurulmasıyla beraber mülakata çağrılır ve başarılı olanlar yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber iş başvuruları onaylanır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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