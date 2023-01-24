Büyük memur alımı başladı! KPSS'li KPSS'siz tam 12.500 kişi memur olacak: Son başvuru tarihi...







KPSS'YE GİREN DE GİRMEYEN DE İŞE ALINIYOR! TAM 12.500 KAMU PERSONELİ ALINACAK: BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI







İŞKUR İLANINA GÖRE 12 BİN 500 KAMU PERSONELİ ALINACAK

11 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında kamu kurumları tarafından yapılan duyurulara göre, çeşitli pozisyonlar için binlerce kişiye iş imkanı sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanların incelendiğinde, kamuda toplam 12 bin 500 kişinin istihdam edileceği görülüyor. Bu ilanlar arasında öğretmen, sağlık personeli, memur, teknik eleman ve diğer pozisyonlar yer alıyor. Bu ilanların duyurulması, kamuda iş imkanı arayanlar için fırsatlar sunuyor.Resmi Gazete'de yayımlanan duyurulara göre, kamu kurum ve kuruluşları 11 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında çalışanlar istihdam etmek için çeşitli pozisyonlar için iş ilanları yayınladı. İlanlar, Türkiye İş Kurumu tarafından 11 Ocak 2023 tarihinden itibaren yayınlandı ve 31 Ocak 2023 tarihine kadar son başvuru tarihleriyle açık kalacak. 12.500 çalışan için ilanlar arasında, KPSS şartı aranırken bazılarında aranmayacak. Bu iş ilanları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi farklı kamu kuruluşlarınca yayınlandı. Ayrıca, 14 farklı üniversitede ve 117 farklı belediyede de alım yapılıyor.Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, 11 ve 31 Ocak tarihleri arasında çeşitli kamu kurumlarında 12 bin 500 çalışan istihdam edilecektir. Bu çalışanlar arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne 33 adet personel, Ege Üniversitesi için18 adet personel, Milli Eğitim Bakanlığı'na 500 adet personel, OGM'ye 1128+109 adet personel, TBMM için 47 adet personel, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na 310 personel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 350 adet personel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 10 personel, Boğaziçi Üniversitesi için4 adet personel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için 25 adet personel, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi için 40 adet personel, Millî Savunma Bakanlığı'na 196 adet personel, Adli Tıp Kurumu için 19 adet personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı için 171 adet personel, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) 127 adet personel ve TSE için 6 adet personel alımı yapılacaktır. Bu kurumların yanı sıra birçok kurum ve çalışan istihdam edilmektedir.