









BİR ÇOK KURUM PERSONEL ALACAK! TARİHLER 27 MART VE 31 MART







Büyük memur alımı başlatıldı! Bu kurumlar KPSS'li KPSS'siz binlerce kişi alacak: Bu şartlara dikkat çekildi! 27 ve 31 mart tarihleri arasında MEB, Sağlık Bakanlığı, PTT, okullar için işe alımlar başladı. Bazı başvurularda KPSS şartı aranırken bazı başvurular da ise KPSS şartı aranmıyor. İşsiz olanlar için inanılmaz fırsat. Bugünler kaçmaz. Bİnlerce memur alımı yapılacak. İşte detaylar...Hastaneler, okullar, PTT, MEB kaynaklı bir çok alım gerçekleştirilecek. Ülkemizdeki işsizlik sorununu bir nebze de olsun çözecek başvurular merak ediliyor. Kamuda çalışmak isteyenlerin çoğu kpss şartlı, kpss şartsız bu ilanlar sayesinde işe kavuşacak. Kamuda çalışmak isteyenlerin KPSS şartı sağlanmadan alınacak alımlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bugün içinde açıklanması beklenen güncel pozisyonları takip ederek size uygun pozisyonlara başvurularınızı gerçekleştirin. İşte başvuruya ilişkin diğer ayrıntılar...Bu sene çeşitli kamu kurumlarının özellikler okulların yapacakları ilanlar dikkatleri çekiyor. Bu alımlarda kamu kurumlarına güvenlik görevlisi alınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, üniversiteler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve PTT gibi kamu kurumları bu ilanlarda ön plana çıkıyor. Çoğu ilana baktığımızda ise KPSS şartı aranmadığını görüyoruz. Fakat bazı durumlar için KPSS puan şartı istenebiliyor. Bu pozisyonlar genellikle özel nitelikli bölümler için geçerli oluyor. Eğitim hayatı ile birlikte okullara binlerce temizlik işçisi alımı gerçekleştirilecek. En az ilkokul mezunu olarak bu pozisyonlara başvuru yapılabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve üniversiteler bu alımda yer alacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, PTT, Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığında da kısa bir süre içinde temizlik personelliği için alım yapılacaktır.