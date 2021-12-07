YAŞAM
07 Aralık 2021 - 16:30

Büyük panik yarattı! THY, büyük tehlike atlattı

THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini gerçekleştiren uçuş sırasında içerisinde 152 yolcusu bulunan uçak hidrolik sistemlerinde meydana gelen arıza sebebiyle havalimanına gerçekleştirdiği iniş esnasında tehlike atlattı.

YAŞAM
07 Aralık 2021 - 16:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Büyük panik yarattı! THY, büyük tehlike atlattı
Frankfurt havalimanında gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Türk Havayollarının ait  İstanbul-Frankfurt seferini yapan TK 1587 sefer sayılı uçağında hidrolik sitemlerinde meydana gelen arıza sebebiyle  inişte büyük bir tehlike atlatıldı.



TK 1587 sayılı seferi gerçekleştiren uçağın hidrolik sistemlerinde arıza olmasına rağmen Frankfurt havaalanına inen yolcu uçağı için havaalanında itfaiye tarafından önlemler alındı.



Büyük paniğe sebep olan olayda uçağın frenleme ve tekerlekleri açan hidrolik sistemini kontrole eden sağ motor açılarak arızanın nedeni kontrol edildi. Uçak çekici yardımıyla açık piste alındı ve 152 yolcu tahliye edildi. Hiçbir yolcusuna zarar gelmeyen olayda yolcular sakinleştirildi.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Adeta dehşet saçtı! Terlikle kullandığı servisin frenine basamadı
Adeta dehşet saçtı! Terlikle kullandığı servisin frenine basamadı
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
Son Haberler
Adeta dehşet saçtı! Terlikle kullandığı servisin frenine basamadı
Adeta dehşet saçtı! Terlikle kullandığı servisin frenine basamadı
Motorine yine zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Motorine yine zam geldi! İşte güncel fiyatlar
İngiltere polisi, parlamentonun tuvaletlerinde 'kokain' iddiasını araştıracak!
İngiltere polisi, parlamentonun tuvaletlerinde 'kokain' iddiasını araştıracak!
Asgari ücret zamları için komisyon toplanıyor! Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zamları için komisyon toplanıyor! Asgari ücret ne kadar...
İstanbul'da tarla kavgasında silahlar patladı
İstanbul'da tarla kavgasında silahlar patladı
3600 ek gösterge hakkında flaş gelişme! Memur ve memur emeklisinin beklediği zam geldi..
3600 ek gösterge hakkında flaş gelişme! Memur ve memur emeklisinin...
Memur maaşlarına gelecek olan zam oranı açıklandı
Memur maaşlarına gelecek olan zam oranı açıklandı
Kahve fiyatları cep yakıyor! İki katına çıktı..
Kahve fiyatları cep yakıyor! İki katına çıktı..
11'inci yüzyıldan günümüze kalan altın iplikten yapılmış küpe bulundu!
11'inci yüzyıldan günümüze kalan altın iplikten yapılmış küpe...
Kripto para borsasında büyük şok! Bitget'in tüm faaliyetleri durduruldu..
Kripto para borsasında büyük şok! Bitget'in tüm faaliyetleri durduruldu..