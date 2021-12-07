Büyük panik yarattı! THY, büyük tehlike atlattı

Frankfurt havalimanında gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Türk Havayollarının ait İstanbul-Frankfurt seferini yapan TK 1587 sefer sayılı uçağında hidrolik sitemlerinde meydana gelen arıza sebebiyle inişte büyük bir tehlike atlatıldı.
TK 1587 sayılı seferi gerçekleştiren uçağın hidrolik sistemlerinde arıza olmasına rağmen Frankfurt havaalanına inen yolcu uçağı için havaalanında itfaiye tarafından önlemler alındı.
Büyük paniğe sebep olan olayda uçağın frenleme ve tekerlekleri açan hidrolik sistemini kontrole eden sağ motor açılarak arızanın nedeni kontrol edildi. Uçak çekici yardımıyla açık piste alındı ve 152 yolcu tahliye edildi. Hiçbir yolcusuna zarar gelmeyen olayda yolcular sakinleştirildi.
TK 1587 sayılı seferi gerçekleştiren uçağın hidrolik sistemlerinde arıza olmasına rağmen Frankfurt havaalanına inen yolcu uçağı için havaalanında itfaiye tarafından önlemler alındı.
Büyük paniğe sebep olan olayda uçağın frenleme ve tekerlekleri açan hidrolik sistemini kontrole eden sağ motor açılarak arızanın nedeni kontrol edildi. Uçak çekici yardımıyla açık piste alındı ve 152 yolcu tahliye edildi. Hiçbir yolcusuna zarar gelmeyen olayda yolcular sakinleştirildi.