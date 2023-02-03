Büyük personel alımı başladı! KPSS'den 50 55 60 puan alanlar dikkat: Kamu kurumları iş ilanı yayımladı!







KİMLER BAŞVURABİLİR?







ALIM YAPILACAK KADROLAR

İş arayan vatandaşları sevinçten havaya uçuracak iş ilanları yayınlandı! KPSS'siz ve düşük KPSS ile personel ve işçi alımları yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevlere personel ve memur alımı yapılmaktadır. Reklamlara baktığımızda çoğu reklamın KPSS gerektirmediğini görüyoruz. Finans7.com olarak bu yazımızda KPSS'siz ve KPSS 50-55 puanlı personel alımı başvuru bilgileri merak konusu oldu. Detaylar burada.İlana başvuru için genel başvuru kriterleri şu şekildedir:- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. - 657 Sayılı Kamu Görevlileri Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları sağlamaktadır. - Görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel sağlık ve benzeri bir rahatsızlığı bulunmamalıdır. - erkek adayların askerliği hakkında; askerlik yapmamış olmak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askere girmiş ise askerliğini tamamlamış olmak, ertelemiş veya yedek sınıfta olması. - Başvuru süresi sonunda 18 yaşını doldurmuş olması. - Kamu haklarından mahrum kalmamış olması. - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen şartlar geçmiş olsa bile; kasten affa uğramış veya en az bir yıl hapis yatmış olsa dahi millî güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, şantaj, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma; , dolandırıcılık İflastan, ihalelerde hile, sahtecilikten, suçtan veya kaçakçılıktan suçlu olmamalıdır. - Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olması. - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.Koruma ve Güvenlik Görevlisi Temizlik Görevlisi Büro Personeli Şoför Sekreter Hemşire Röntgen Teknisyen Sağlık Teknikeri Diğer Sağlık Personeli Tekniker Teknisyen Destek Personeli Fizyoterapis