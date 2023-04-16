Büyük seçim vaadi! 100 bin öğretmen ataması yapılacak, köy okulları yeniden açılacak. Merakla beklenen 100 bin öğretmen ataması için start verildi. Atamalarda başka ayrıntılarda merak ediliyor. 100 bin öğrenmen atamasına ilişkin detaylar haberimizde olacak! Köy okullarının yeniden açılması bekleniyor. Daha geçtiğimiz günler için yeni bir öğretmen atamasından bahsedilmişti. Ancak öğretmen ataması için belirtilen rakam çok az bulunmuştu. Şimdi ise 100 bin öğretmen ataması haberi gündemde olacak. Köy okullarının yeniden açılışı tekrar gündem. İşte detaylar...
100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN MERAK EDİLENLERBir taraftan devlet kurumları için yapılacak yeni atamalar için TÜRGEV ve TÜGVA, torpil iddialarına yanıt verirken gün içinde müjdeli haber geldi. 100 bin öğretmen ataması olacağı belirtildi. Aynı zamanda bu atama ile ilgili mülakat ile ilgili konuşan da liderler mağduriyetlerin önlenmesini amaçladıklarını belirttiler. İşte alıma ilişkin diğer ayrıntılar...
Yapılan açıklamada kalıcı yaz saati uygulamasının sonlanacağını ve köy okullarının yeniden açılacağı belirtildi. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması olunacak denildi. Ayrıca devlet okulları için beslenme desteğinin de verileceği belirtildi. GATA ve askeri hastanelerin de tekrardan açılacağı da açıklandı, denilerek gençlere sevindirici haberler verildi. Bu sevindirici ve umut verici haberi ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek verdi.