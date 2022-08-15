GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 20:01

Büyük skandal: Deterjan Pazarı 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun yaptı!

Türkiye günlerce Deterjan Pazarı ile ilgili ortaya çıkarılan skandalı konuşurken, Ticaret Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama yapıldı. Müfettişlerin raporlarına istinaden yapılan açıklamada "Deterjanpazarı.com" internet sitesinden faaliyetlerini sürdüren şirketin sözleşme imzaladığı kişilere herhangi bir ödeme yapmadığı ve bundan dolayı da "piramit satış sistemleri benzeri" bir faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği bildirildi.

GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 20:01
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Büyük skandal: Deterjan Pazarı 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun yaptı!


Ankara'ya bağlı Kahramankazan ilçesinde kurulan bir fabrika aracılığı ile kimyevi içerik içeren ürünleri üreterek bunları 'Deterjanpazarı.com' adı verilen internet sitesi aracılığı ile pazarlayan "SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ" nin vatandaşlar ile bir sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. İmzalanan sözleşmede ise şirket "Banyo Temizlik Yapım Seti" ismiyle ürettiği malzemeleri 150 TL depozito bedeliyle kişilere vereceği ve bu ürünlerle yapılan ürünü belli bir süre sonrasında teslim alacağı, ve sözleşme yaptığı kişiye de bunun karşılığında ürün başına 10 TL ödeyeceği, başta alınan depozito bedelinin de kişilere iade edileceği vaadini kullanarak üyelerden para topladığı anlaşıldı.

Şirket, söz konusu pazarlama metodunu internet sitesinden, sosyal medya ve tanıdıklar vasıtasıyla kişilerle irtibata geçerken şirketle sözleşme yapan ve aldıkları ürünle ilgili ödenecek olan bedelin kişilere hiçbir şekilde ödenmediği belirlendi.



Deterjan Pazarı 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Nitelikli Dolandırıcılık' tanımlaması

Deterjan Pazarı adlı firmanın kendisine müşteri bularak deterjan hammaddesi vermesi ve bunu top haline getirip ardından da kuruttuktan sonra üç katı fiyat ile geri alma taahhüdü ile 1 yıl içerisinde sisteme 40 bin kişinin dahil olduğu ve şirketin bu sayede 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili bir soruşturma başlatırken, başlatılan kapsamında 'zincirin başı' Süleyman Kocabaş ve 8 kişi ilk olarak gözaltına alınarak ifadelerine başvuruldu. İfadeleri tamamlanan şahıslar, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilirken emniyetin talebi üzerine devreye Ticaret Bakanlığı girdi ve bakanlık müfettiş göndererek Deterjan Pazarı adlı firma hakkında bir rapor hazırlattı.

Deterjan Pazarı 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda şirketin sistemini devam ettirmesi için 500 milyon TL ödeme yapmasının gerekli olduğunu ve şirketin bunu ödemesi konusunda imkânsız durumda kaldığını, aynı zamanda şirket sahibi ve diğer yetkililerininde piramit satış sistemi benzeri davranışlar içerisinde olduğu ve bun durumun da nitelikli dolandırıcılık suçuna dahil edildiği belirtildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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