SPOR
06 Eylül 2022 - 09:52

Büyük takımlar 5. haftayı kayıpsız geçti

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken, büyük takımlar sahadan 3 puanla ayrıldı. Konyaspor ve Başakşehir aldıkları sonuçlarla zirveye oynarken, kalelerinde ise gole müsaade etmediler.

SPOR
06 Eylül 2022 - 09:52
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Büyük takımlar 5. haftayı kayıpsız geçti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 18 gol atıldı. 4 deplasman takımının kazandığı haftada, 3 ev sahibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 2 mücadele de berabere sonuçlandı. 13 puanla ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, haftanın en gollü karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, dış sahada da ilk galibiyetine ulaştı. Siyah-beyazlılar ligde peş peşe 3. maçını kazanırken, yeni transfer Dele Alli, ilk defa golle tanıştı.

Fenerbahçe, taraftarı önünde rahat kazandı

Geçtiğimiz hafta Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelenin büyük bölümünde üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrılırken, goller yeni transferler Joao Pedro ve Joshua King'in ayağından geldi. Kanarya, 5 hafta sonu itibariyle hanesine 10 puan yazdırırken, attığı 15 golle ligin en golcü takımı konumunda yer almakta. Fenerbahçe, sezonun 6. haftasını BAY geçecek.

Galatasaray, 10 kişiyle uzatmada güldü

Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Karşılaşmada eşitlik golünü atan Gomis, sarı-kırmızılılar adına bu sezon 3 gole imza atarken, galibiyet golü de uzatma dakikalarında Seferovic'in şutunda Kitsiou'ya çarparak filelere giden golle geldi. Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı 45. dakikada kırmızı kart gördü.

Konyaspor ve Başakşehir kalesine duvar ördü

Yeni sezona golsüz beraberliklerle başlayan Konyaspor, ligin 5. haftasında Giresun'da oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak peş peşe 3. zaferini ele geçirdi. Bu 5 maçta da kalesinde gol görmeyen yeşil-beyazlılar önemli bir seriye imza attı. İlhan Palut'un öğrencileri 11 puanla ligde 2. sırada yer almakta. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Medipol Başakşehir ise Corendon Alanyaspor'u konuk ederken, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti. Turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Philippe Keny ilk defa forma giyerken, takımının 2. golüne imza attı. Başakşehir 4 haftada 8 gol atarken, kalesini ise gole kapadı.

Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla döndü

Trabzonspor, ligin yeni takımı Ümraniyespor ile Kasımpaşa'da karşılaştı. Mücadelede tek gol yeni transfer Trezeguet'in ayağından gelirken, bordo-mavililer 2 hafta sonra 3 puana ulaştı. Sezonun ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen Trabzon ekibi, İstanbul'da oynadığı son 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırmış olurken, 5 hafta sonu itibariyle 10 puanla 8. sırada yer aldı.

4 takım galibiyetle tanışamadı!

Bu sezon evinde oynadığı 3 maçtan da sahadan 1'er puanla ayrılan Sivasspor, galibiyet hasretini 5 haftaya çıkardı. Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmada galibiyeti 90+9'da kaçıran Hatayspor, ilk puanını ele geçirdi. 1 puanla ligin dibine demir atan Ümraniyespor ve Ankaragücü de bu sezon galibiyetle tanışamadı, 2 ekip de haftayı mağlubiyetle kapattı. Diğer yandan Ümraniyespor, son 4 lig müsabakasını da aynı skorla (1-0) kaybetti.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Ümraniyespor - Trabzonspor: 0-1

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor: 2-0

DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: 0-0

Fenerbahçe - Y. Kayserispor: 2-0

Giresunspor - Konyaspor: 0-1

A. Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 2-3

FT Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2

Galatasaray - Gaziantep FK: 2-1

İsmail Yasin Akçın

 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Almanya'dan Eyüpspor’a transfer oldu
Almanya'dan Eyüpspor’a transfer oldu
Süper Lig'in 6-14 hafta karşılaşma program saatleri belli oldu
Süper Lig'in 6-14 hafta karşılaşma program saatleri belli oldu
Süper Lig’de 9 haftalık program ve derbi tarihleri
Süper Lig’de 9 haftalık program ve derbi tarihleri
Kayserispor 20. kez yenildi
Kayserispor 20. kez yenildi
Kayserispor sıralamadaki yerini korudu
Kayserispor sıralamadaki yerini korudu
Son Haberler
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada...
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül...
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi:...
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı...
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Senegal’de sel: 3 ölü
Senegal’de sel: 3 ölü
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Örümcek adam gibi hırsız
Örümcek adam gibi hırsız