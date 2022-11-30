SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 23:30

Büyük tehlike Dünya kuş gribi ile sarsılıyor

Dünya şuanda en büyük kuş gribi salgını yaşıyor. Kuş gribi nedir ve ne kadar ölümcüldür? Kuş gribi, kümes hayvanları ve yabani kuşlarda yüzyıldır görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle kaybolmadan önce sonbaharda alevlenir.

SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 23:30
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Büyük tehlike Dünya kuş gribi ile sarsılıyor


Dünya şuanda en büyük kuş gribi salgını yaşıyor. Kuş gribi nedir ve ne kadar ölümcüldür? Kuş gribi, kümes hayvanları ve yabani kuşlarda yüzyıldır görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle kaybolmadan önce sonbaharda alevlenir. Edinburgh Üniversitesi Roslin Enstitüsü'nde viroloji profesörü olan Paul Digard, "Avrupa ve Asya'daki ördekler arasında ortaya çıktı ve diğer kuşlara yayıldı" diyor. Şu anda en yaygın tür olan H5N1 virüsü ilk kez 1996 yılında Çin'de rapor edilmiş ve o zamandan beri ara sıra ortaya çıkmıştır. Ancak bu yıl virüs normalden çok daha uzun süre varlığını sürdürdü.

kuş gribi



Nedir kuş gribi?

H5N1 türü ölümcüldür ve kuşların dışkıları ve tükürükleri ya da kontamine yem ve su yoluyla birkaç gün içinde tüm evcil kuş sürülerine yayılabilir. Mevcut kuş gribi dalgası Avrupa'da ve ABD'de şimdiye kadar görülenlerin en kötüsüdür. 

Hayvan refahı konusunda uzmanlaşmış olan Birleşik Krallık Pirbright Enstitüsü'nden Profesör Munir Iqbal, "Dünya çapında yüz altmış milyon evcil kuş bu virüs nedeniyle öldü ya da çiftçiler tarafından kontrol altına alınmak için itlaf edilmek zorunda kaldı" diyor.

Batı Avrupa ülkelerinde bu durum dükkanlarda yumurta kıtlığına ve Noel'de hindi kıtlığı korkusuna yol açtı. İngiltere'de Noel için üretilen 1.3 milyon serbest dolaşan hindinin yaklaşık yarısı kuş gribi nedeniyle öldü ya da itlaf edildi.

Bu salgında bu kadar sıra dışı olan nedir?

Bu yıl her zamankinden daha fazla yabani kuş kuş gribi nedeniyle öldü - özellikle deniz kuşları ağır darbe aldı. Mevcut virüs 80 farklı kuş türünü etkiledi" diyor Profesör Iqbal. "Örneğin, İskoçya'daki skua nüfusunun %40'ını ve Yunanistan'daki 2.000 Dalmaçya pelikanını öldürdü." ABD'nin Philadelphia kentindeki Pennsylvania Üniversitesi'nden veteriner uzmanı Dr. Louise Moncla, bu "büyük salgının" fok ve tilki gibi türlere de yayıldığını söylüyor.

"Bu salgınlar Avrupa'da başladı, daha sonra Kuzey Amerika'ya yayıldı ve geçmiş salgınların aksine sönmedi" diyor. ABD Georgia Üniversitesi'nden Dr. Rebecca Poulson, "genişliği ve kapsamı şaşırtıcı olan eşi benzeri görülmemiş bir yaban hayatı hastalığı salgınının ortasındayız" diyor.

Bilim insanları bu salgının neden diğerlerinden çok daha kötü olduğundan emin değiller. Virüs, kuştan kuşa daha kolay yayılmasını ya da çevrede daha uzun süre kalmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğramış olabilir.

Şüpheli kuş gribi örneklerini analiz eden Hollanda'daki Wageningen Bioveterinary Research'te kuş gribi uzmanı olan Dr. Nancy Beerens, virüsün artık yabani kuşlarda her yerde bulunabileceğini söylüyor.

"Virüs artık pek çok yabani kuş türüne bulaştığı için, kuş popülasyonundan tekrar kaybolması pek olası görünmüyor" diyor.

kuş gribi

Salgınla mücadele için neler yapılıyor?

Çin yerli kümes hayvanı sürülerini aşılıyor. Ancak diğer ülkeler bundan kaçınıyor çünkü hangi kuşların aşı ile bağışıklık kazanıp hangilerinin kazanmadığına karar vermek zor.

Kuş gribi insanlar için bir risk midir?

Bazı durumlarda insanlar enfekte kuşlarla yakın temasta bulunduklarında kuş gribine yakalanmıştır. Prof Digard, "H5N1'in mevcut türü şu anda bu açıdan düşük riskli görünüyor" diyor. Bununla birlikte, "Yabani kuşları izleyerek ve evcil hayvanlarla ilgilenen veterinerlerden raporlar alarak ne kadar yayıldığına dair uygun bir gözetime ihtiyacımız var" diyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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