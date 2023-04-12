Büyük Türkiye Partisi (BTP), 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimlerinde YSK'ya sunmuş oldukları aday listesini geri çektiklerini duyurdu. YSK'ya giderek daha önce sundukları milletvekili aday listesinin iptalini talep eden BTP lideri Hüseyin Durmaz ile beraberindeki yetkililer 2023 seçimlerinin hayati önem taşıdığını ve bundan dolayı da Cumhur İttifakı'na ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verme kararı aldığını söyledi.
SİYASET
12 Nisan 2023 - 14:19
Büyük Türkiye Partisi, Erdoğan lehine aday listesini geri çekti!
Büyük Türkiye Partisi (BTP), aldığı bir kararı kamuoyuna duyurdu. BTP'den yapılan açıklamada Cumhur İttifakı lehine Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulan milletvekili seçim aday listesinin geri çekildiği bildirildi.
SİYASET
12 Nisan 2023 - 14:19