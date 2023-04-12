Büyük Türkiye Partisi, Erdoğan lehine aday listesini geri çekti!













"BU SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ"

Büyük Türkiye Partisi (BTP), 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimlerinde YSK'ya sunmuş oldukları aday listesini geri çektiklerini duyurdu. YSK'ya giderek daha önce sundukları milletvekili aday listesinin iptalini talep eden BTP lideri Hüseyin Durmaz ile beraberindeki yetkililer 2023 seçimlerinin hayati önem taşıdığını ve bundan dolayı da Cumhur İttifakı'na ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verme kararı aldığını söyledi.2023 seçimlerini parti olarak Türkiye için çok fazla önem taşıdığını söyleyen BTP lideri Hüseyin Durmaz, “Büyük Türkiye partisi olarak Cumhurbaşkanlığı Koalisyonu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için 28 dönem milletvekili adaylarını geri çekiyoruz. dedi. Durmaz, "Cumhurbaşkanını canı gönülden destekleyeceğiz." ifadelerini kullanırken bunun parti olarak aldıkları karar olduğunu söyledi. Seçim için başlatılan kampanya sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine çalışacaklarının altını çizen Durmaz, “2023 seçiminin çok önemli olduğunu bilmekteyiz. Yayınlanan listede ve yaşanan olaylarda elbette canımızı sıkanlar var. Ülkemizi rahatsız etmiş olan görüntüler var" dedi.