Büyükçekmece Adliyesi'nin önünde iki grup arasında silahlı çatışma!







İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA











İstanbul'daki Büyükçekmece Adliyesi önünde görülen duruşmada yakınlarını beklemek için toplanan kişilerce ateş açıldı. Adliye önünde bekleyenlerin silahlarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıkarken motorsikletli saldırganla hızla bölgeden kaçtı. Çıkan çatışmada bir kişinin gözaltına alındığı bildirilirken ölen ya da yaralanan olmadı ve polis açan zanlıyı yakalamak için geniş çapta bir çalışma başlattı.Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Esenyurt'ta son günlerde silahlı mücadele yürüten iki grup arasında kalan bir kişi bugün öğle saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.Adliye bahçesinde mahkeme sonucunu bekleyen kişinin yakınları, arbedeye katılan bir kişinin akrabası olduğu bilinen 2 motosiklete binen kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Adliye dışındakilerin tepki göstermesi üzerine çatışma çıktı. Tüfekten çıkan mermiler olay yerindeki 3 araca isabet etti ve araçlara zarar verdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, mahkemesi olan şahsın bir yakınını gözaltına aldı. Motosikletli saldırganlar kaçtı. Çıkan tartışmada ölen ya da yaralanan olmadı ve polis kaçan saldırganların yaalanması için geniş çapta bir çalışma başlattı.