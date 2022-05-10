YAŞAM
10 Mayıs 2022 - 12:40

Büyükçekmece'de asker eğlencesi trafiği felç etti

Büyükçekmece E-5'te asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, trafiği felç ederken araçların üzerlerinde dans ettiler.

YAŞAM
10 Mayıs 2022 - 12:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Büyükçekmece'de asker eğlencesi trafiği felç etti
Büyükçekmece’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde E-5 Karayolu üzerinde bir grup şahıs Asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde ilerlerken, kişilerden biri seyir halindeki aracın camından çıkarak aracın üstüne çıktı.

Hem kendi canını hemde trafikteki sürücüleri tehlikeye adan şahıs arabanın üzerinde bir süre dans ederken çevredeki araçlara korku dolu anlar yaşatırken o anlar şahısların arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
30 milyonluk sahtekarlık tapu memurunun dikkati sayesinde önlendi
30 milyonluk sahtekarlık tapu memurunun dikkati sayesinde önlendi
Afyonkarahisar’ın Bolvadin çarşıda 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Afyonkarahisar’ın Bolvadin çarşıda 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Son Haberler
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar!: 'Enflasyon tahribatından koruyacağız'
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar!: 'Enflasyon tahribatından koruyacağız'
30 milyonluk sahtekarlık tapu memurunun dikkati sayesinde önlendi
30 milyonluk sahtekarlık tapu memurunun dikkati sayesinde önlendi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den seçim açıklaması! Erkene alınmayacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den seçim açıklaması! Erkene alınmayacak
G7 ülkelerinden kritik karar! Rus petrolünün ithalatı duracak
G7 ülkelerinden kritik karar! Rus petrolünün ithalatı duracak
Afyonkarahisar’ın Bolvadin çarşıda 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Afyonkarahisar’ın Bolvadin çarşıda 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da
Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm annelerin anneler gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm annelerin anneler gününü kutladı
Trabzonspor Şampiyonluk kutlamalı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trabzonspor Şampiyonluk kutlamalı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İzmir'de bir aile ölümden döndü! Kaya parçası eve çarptı
İzmir'de bir aile ölümden döndü! Kaya parçası eve çarptı
Rusya, Ukrayna.2nın Odessa kentini vurdu
Rusya, Ukrayna.2nın Odessa kentini vurdu