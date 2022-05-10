Büyükçekmece'de asker eğlencesi trafiği felç etti

Büyükçekmece’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde E-5 Karayolu üzerinde bir grup şahıs Asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde ilerlerken, kişilerden biri seyir halindeki aracın camından çıkarak aracın üstüne çıktı.
Hem kendi canını hemde trafikteki sürücüleri tehlikeye adan şahıs arabanın üzerinde bir süre dans ederken çevredeki araçlara korku dolu anlar yaşatırken o anlar şahısların arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hem kendi canını hemde trafikteki sürücüleri tehlikeye adan şahıs arabanın üzerinde bir süre dans ederken çevredeki araçlara korku dolu anlar yaşatırken o anlar şahısların arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.