YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:57

Büyükçekmece'de Feci Kaza:1 Ölü, 1 Yaralı

E-5 Karayolu Büyükçekmece Celaliye mevkiinde aynı yöne giden hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:57
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Büyükçekmece'de Feci Kaza:1 Ölü, 1 Yaralı



Kaza, saat 14.45 sıralarında E-5 karayolu Celaliye Mevkii Kumburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Bektaş yönetimdeki (63) 54 LJ 347 plakasına sahip hafif ticari aynı yönde seyreden Tuğrul S. yönetimdeki 28 YH 202 plakasına sahip kamyonete arkadan çarptı. Olay sırasında büyük bir ses duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Hafif ticari otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kadir Bektaş olay mahalinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı. Bektaş'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Tuğrul S. isimli sürücü ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bölgedeki kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.




Kazanın sesini duyan bir vatandaş yaşananları anlatarak, “Kaza oluşunu görmedim ancak çok şiddetli ses duyduk. Daha sonra vatandaşlarla ilgili yerleri aradık. Sanırım diğer araçtaki kişi yaşamını yitirmiş diğer kamyonetteki adam ise hafif yaralanmış öyle söylendi” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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