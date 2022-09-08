YAŞAM
08 Eylül 2022 - 08:46

Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın

Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 08:46
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Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan yeraltı elektrik kablolarında arıza sebebiyle yanma meydana geldi. Art arda gerçekleşen küçük patlamalar mahalle sakinlerince kısa süreli paniğe neden olurken ihbar üzerine olayın gerçekleştiği yere itfaiye ve zabıta ekipleri yollandı. Yapılan müdahalelerle yanan kablolar söndürülürken korkutan yangın, mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı.

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