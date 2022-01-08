YAŞAM
08 Ocak 2022 - 17:24
Güncelleme: 08 Ocak 2022 - 17:26

Büyükçekmece E-5 karayolunda koşan çıplak vatandaş yakalandı!

Büyükçekmece E-5 karayolunun kenarında bir vatandaşın çıplak halde koştuğu görüldü. Ekipler, vatandaşı araca alarak hastaneye götürdüler.

YAŞAM
08 Ocak 2022 - 17:24
Güncelleme: 08 Ocak 2022 - 17:26
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Büyükçekmece E-5 karayolunda koşan çıplak vatandaş yakalandı!
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde görenlerin şaşkınlıkla izlediği bir olay yaşandı. E-5 karayolunun kenarında koşan vatandaşı görenler çıplak olduğunu fark ettiler ve cep telefonuyla koşan kişiyi görüntülemeye başladılar. 







Sabah saatlerinde meydana gelen olayda durum hemen polise bildirilirken, olay yerine gelen ekipler, psikolojik sorunları olduğunu değerlendirdikleri çıplak vatandaşı araca alarak hastaneye götürdüler.
 
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