Büyükçekmece E-5 karayolunda koşan çıplak vatandaş yakalandı!

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde görenlerin şaşkınlıkla izlediği bir olay yaşandı. E-5 karayolunun kenarında koşan vatandaşı görenler çıplak olduğunu fark ettiler ve cep telefonuyla koşan kişiyi görüntülemeye başladılar.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda durum hemen polise bildirilirken, olay yerine gelen ekipler, psikolojik sorunları olduğunu değerlendirdikleri çıplak vatandaşı araca alarak hastaneye götürdüler.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda durum hemen polise bildirilirken, olay yerine gelen ekipler, psikolojik sorunları olduğunu değerlendirdikleri çıplak vatandaşı araca alarak hastaneye götürdüler.