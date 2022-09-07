Büyükçekmece’nin gururu Ekin Ereke birincilik kürsüsünde













"Sürdürülebilir bir dünya için pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen Turkcell İzmir GranFondo Bisiklet Yarışı'nda sporcular 62 ve 111 kilometrelik kısa ve uzun iki parkurda yarıştı. Turkcell GranFondo Serisi'nde 30'dan fazla ülkeden 2 bine yakın amatör ve profesyonel bisikletseverin katıldığı ikinci sezonun son yarışı İzmir'de yapıldı. Turkcell GranFondo İzmir Yol Yarışması'nda Büyükçekmece'nin bisikletçileri var gücüyle mücadele etti.Yarışmada, Büyükçekmece Belediyesinin Milli Sporcusu Ekin Ereke 1'inci olurken, Ensar Efendioğlu 9'uncu, Barış Yıldız ise 19'uncu oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yarışmada Büyükçekmece'yi başarıyla temsil eden bisikletçileri kutladı.