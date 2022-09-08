Büyükçekmece TEM'de feci kaza

Edinilen bilgilere göre olay 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikameti Büyükçekmece gölü mevkiinde yaşandı. Kontrolden çıkan 34 ZK 0852 plakasına sahip tır otoyolda devrildi. Kaza sırasında tırın kupası, içerisindeki sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu. Olay yerine birden fazla sağlık ekibi ve itfaiye yollandı. İtfaiye ekipleri, göl havzasına uçan tırın kupasındaki sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların sonu itibariyle yaralı olarak kupadan çıkartılan sürücü, halat ekiplerinin desteğin ile yukarı çekildi. Yaralı sürücü sağlık personelleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Nefes kesen kurtarma operasyonu dron ile görüntülendi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametine trafik tamamen kapandı. Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Murat Delice - Mert Yıldırım