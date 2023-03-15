Büyükşehir belediyesi iş arayanlar için düğmeye bastı! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş kapısı: İşte aranan şartlar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şirketi hafif raylı sistemler ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından alım yapılacağına ilişkin ilanı yayınladı. Oto Yıkama elemanı 6 kişi 50 otobüs şoförü alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak vatandaşlar için başvuru şartları ve detayları haberimizde yer almaktadır.
ESKİŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI-TC vatandaşı olmak
-En az ilkokul mezunu olmak -Erkek adayların askerlik ilişkisinin bulunmaması -D sınıfı ya da E sınıfı ehliyetin bulunması -SRC2 çekme belgesine sahip olmak -Psikoteknik belgesinin bulunması