KAMU PERSONELİ
15 Mart 2023 - 12:05

Büyükşehir belediyesi iş arayanlar için düğmeye bastı! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş kapısı: İşte aranan şartlar

Belediyede de işe girmek isteyenler için muhteşem bir imkan sunuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Belediye bünyesinde personel alımı yapılacak olan kadrolar için tüm detaylar belli oldu. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
15 Mart 2023 - 12:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Büyükşehir belediyesi iş arayanlar için düğmeye bastı! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş kapısı: İşte aranan şartlar


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şirketi hafif raylı sistemler ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından alım yapılacağına ilişkin ilanı yayınladı. Oto Yıkama elemanı 6 kişi 50 otobüs şoförü alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak vatandaşlar için başvuru şartları ve detayları haberimizde yer almaktadır.

ESKİŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak



-En az ilkokul mezunu olmak

-Erkek adayların askerlik ilişkisinin bulunmaması

-D sınıfı ya da E sınıfı ehliyetin bulunması

-SRC2 çekme belgesine sahip olmak

-Psikoteknik belgesinin bulunması

eskişehir belediyesi personel alımı

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILACAK?

Gerekli şartlara uygun olan vatandaşlar başvuru için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılacak kadrolara 14 Mart 2023 tarihine kadar online başvuru işlemlerini gerçekleştirir. Adaylar info@estram.com.tr adresi üzerinden kişiler şahsen başvuruda bulunabilir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ