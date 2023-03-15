Büyükşehir belediyesi iş arayanlar için düğmeye bastı! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş kapısı: İşte aranan şartlar







ESKİŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI







BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILACAK?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şirketi hafif raylı sistemler ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından alım yapılacağına ilişkin ilanı yayınladı. Oto Yıkama elemanı 6 kişi 50 otobüs şoförü alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak vatandaşlar için başvuru şartları ve detayları haberimizde yer almaktadır.-TC vatandaşı olmak-En az ilkokul mezunu olmak -Erkek adayların askerlik ilişkisinin bulunmaması -D sınıfı ya da E sınıfı ehliyetin bulunması -SRC2 çekme belgesine sahip olmak -Psikoteknik belgesinin bulunmasıGerekli şartlara uygun olan vatandaşlar başvuru için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılacak kadrolara 14 Mart 2023 tarihine kadar online başvuru işlemlerini gerçekleştirir. Adaylar info@estram.com.tr adresi üzerinden kişiler şahsen başvuruda bulunabilir.