KAMU PERSONELİ
18 Şubat 2023 - 23:45

Büyükşehir Belediyesi'nden personel alımı! KPSS şartsız: 23 Şubat son gün! Başvuru ekranı açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi personel alımı için ilanı yayınladı. Alım yapılacak kadrolar için en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. İşte, 2023 personel alımına ilişkin tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

KAMU PERSONELİ
18 Şubat 2023 - 23:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Büyükşehir Belediyesi'nden personel alımı! KPSS şartsız: 23 Şubat son gün! Başvuru ekranı açıldı
TAKİP ETTAKİP ET


5593 sayılı kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına uygun olacak yönetmeliğin 4 maddesindeki şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. 17-23 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak başvurular için şartlar belirlendi. Kadro dağılımı, başvuru adresi ve detaylar haberimizde.

Manisa büyükşehir belediyesi

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞOFÖR ALIM ŞARTLARI



-Sabıka kaydının olmaması

-40 yaşını tamamlamamış olmak

-Lise mezunu olmak

-Askerliğin yapılmış olması

-Manisa'da ikamet etmek

-E sınıfı ehliyet sahibi olmak

-SRC 2 belgesine sahip olmak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ