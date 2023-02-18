Büyükşehir Belediyesi'nden personel alımı! KPSS şartsız: 23 Şubat son gün! Başvuru ekranı açıldı







MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞOFÖR ALIM ŞARTLARI







5593 sayılı kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına uygun olacak yönetmeliğin 4 maddesindeki şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. 17-23 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak başvurular için şartlar belirlendi. Kadro dağılımı, başvuru adresi ve detaylar haberimizde.-Sabıka kaydının olmaması -40 yaşını tamamlamamış olmak -Lise mezunu olmak -Askerliğin yapılmış olması -Manisa'da ikamet etmek -E sınıfı ehliyet sahibi olmak -SRC 2 belgesine sahip olmak.