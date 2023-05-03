Büyükşehir belediyesi personel alımını duyurdu! Yaş şartı olmadan 382 personel alınacak







BAŞVURU ŞARTLARI











Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni personel alımlarıyla ilgili detayları açıkladı. Yapılacak alımlar kapsamında toplam 382 kişi istihdam edilecek. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak ve kadro dağılımı da açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında bünyesine 382 yeni personel alımı yapacak. Alımı yapılacak kadrolar ve dağılımları açıklanırken, başvuru şartları ve süreci de duyuruldu. Alımı yapılacak kadrolar arasında temizlik işçisi, tır şoförü, kantar görevlisi, ekskavatör operatörü, ağır vasıta şoförü, filit işçisi, mobilya ustası, kaynak ustası, sıhhi tesisat ustası, elektrikçi, inşaat ustası, beden işçisi, ambar personeli ve büro personeli bulunuyor.Başvuru yapmak isteyen adayların Antalya il sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekiyor. Adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması da bir diğer şart olarak belirtiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru süreci 5 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Başvuruların kabul edileceği adres Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir Hizmet Binası No:20 Muratpaşa/Antalya olarak açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, alımların ardından yeni personellerini işe alarak kadrolarını güçlendirmeyi amaçlıyor.