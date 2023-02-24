Büyükşehir Belediyesi yeni çalışanlarını arıyor! KPSS şartı yok, yüksek maaş var







AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜZİSYEN ALIMI İLANI Aydın Büyükşehir Belediyesi, personel alımlarına devam etmektedir. Yayınlanan ilanda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Anonim Şirketi tarafından, müzisyen alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular 21-23 Şubat tarihleri arasında Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi Umut ve sevgi Caddesi No 36 Z2 Efeler Aydın adresine bizzat gerçekleştirilecektir. Adayların başvurularını, öz geçmiş ve adli sicil kayıtlarını da içeren tam evraklarla birlikte yapmaları gerekiyor.





BAŞVURU ŞARTLARI PAYLAŞILDI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NEDİR?

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bir müzisyen alımı için başvurular 21-23 Şubat tarihleri arasında Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi Umut ve sevgi Caddesi No 36 Z2 Efeler Aydın adresine bizzat gerçekleştirilecektir.Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, kamu haklarında mahrem bulunmaması ve Medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olması gerekmektedir. İkamet eden hak kazanmamış adayların da başvuruda bulunmasına izin verilmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alımlarının yeni bir aşaması olan müzisyen alımı, hem Aydın Belediyesi'ne hem de başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar için önemli bir fırsat. Tüm başvuruların, 21-23 Şubat tarihleri arasında bizzat gerçekleştirilmesi gerekiyor. Belediyemize katılmak isteyen adayların başvurularını, istenilen evraklarla birlikte yapmaları uygun olacaktır.Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin Aydın ilinde hizmet veren yerel yönetim kuruluşudur. 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği, il sınırları içinde nüfusu 150.000'in üzerinde olan illerde büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu kanun uyarınca kurulmuş ve Aydın ilindeki ilçe belediyelerinin yanı sıra büyükşehir belediye hizmetlerini yürütmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içindeki birçok alanda hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler arasında çevre koruma, kent estetiği, sağlık hizmetleri, kültürel etkinlikler, ulaşım, yol yapımı, temizlik ve su hizmetleri gibi alanlar bulunmaktadır. Ayrıca, belediyenin bünyesinde ulaşım, su ve atık yönetimi gibi konularda özel şirketler de bulunmaktadır. Belediye, Aydın ilinin gelişimine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyerek çalışmalarına devam etmektedir.