Büyükşehir Belediyesi yeni çalışanlarını arıyor! KPSS şartı yok, yüksek maaş var

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bir müzisyen alımı için başvurular 21-23 Şubat tarihleri arasında Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi Umut ve sevgi Caddesi No 36 Z2 Efeler Aydın adresine bizzat gerçekleştirilecektir.
KAMU PERSONELİ
24 Şubat 2023 - 19:15
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Aydın Büyükşehir Belediyesi müzisyen alımı gerçekleştirecek. Başvurular 21-23 Şubat arasında yüzyüze olarak yapılacak. İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
24 Şubat 2023 - 19:15
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜZİSYEN ALIMI İLANI Aydın Büyükşehir Belediyesi, personel alımlarına devam etmektedir. Yayınlanan ilanda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Anonim Şirketi tarafından, müzisyen alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular 21-23 Şubat tarihleri arasında Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi Umut ve sevgi Caddesi No 36 Z2 Efeler Aydın adresine bizzat gerçekleştirilecektir. Adayların başvurularını, öz geçmiş ve adli sicil kayıtlarını da içeren tam evraklarla birlikte yapmaları gerekiyor. Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, kamu haklarında mahrem bulunmaması ve Medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olması gerekmektedir. İkamet eden hak kazanmamış adayların da başvuruda bulunmasına izin verilmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alımlarının yeni bir aşaması olan müzisyen alımı, hem Aydın Belediyesi'ne hem de başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar için önemli bir fırsat. Tüm başvuruların, 21-23 Şubat tarihleri arasında bizzat gerçekleştirilmesi gerekiyor. Belediyemize katılmak isteyen adayların başvurularını, istenilen evraklarla birlikte yapmaları uygun olacaktır.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜZİSYEN ALIMI İLANI Aydın Büyükşehir Belediyesi, personel alımlarına devam etmektedir. Yayınlanan ilanda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Anonim Şirketi tarafından, müzisyen alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular 21-23 Şubat tarihleri arasında Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi Umut ve sevgi Caddesi No 36 Z2 Efeler Aydın adresine bizzat gerçekleştirilecektir. Adayların başvurularını, öz geçmiş ve adli sicil kayıtlarını da içeren tam evraklarla birlikte yapmaları gerekiyor. Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, kamu haklarında mahrem bulunmaması ve Medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olması gerekmektedir. İkamet eden hak kazanmamış adayların da başvuruda bulunmasına izin verilmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alımlarının yeni bir aşaması olan müzisyen alımı, hem Aydın Belediyesi'ne hem de başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar için önemli bir fırsat. Tüm başvuruların, 21-23 Şubat tarihleri arasında bizzat gerçekleştirilmesi gerekiyor. Belediyemize katılmak isteyen adayların başvurularını, istenilen evraklarla birlikte yapmaları uygun olacaktır.
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