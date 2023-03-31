Büyükşehir belediyesine 18-54 yaş arası personeller alınacak! En az ilkokul diploması olan koşsun: Yüksek maaşla alım yapılacak!

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için o belediyeden müjdeli haber geldi! Peki hangi belediye personel alımı yapıyor? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BELEDİYEDEN PERSONEL ALIMIKamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için Muğla Büyükşehir Belediyesi müjdeli haberi verdi. Belediye tarafından yayımlanan ilana göre 40 personel alımı yapılacak. Belediye bünyesine 1 doğalgaz kalorifer ateşçisi, 1 vinç operatörü, 1 elektrik teknisyeni, 7 beden işçisi, 30 bahçe bakım elemanı alınacak. 40 kişi olarak belirlenen personel alımları ile ilgili başvuru süreci 29 Mart tarihinde başladı.
Başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar şu şekilde belirlendi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, kamu haklarından mahrum edilmemek, en az ilkokul mezunu olunması, 18 yaşını geçmek ve 55 yaşını geçmemek, başvuru yapılacak kadro için özel şartların taşınıyor olması, görev yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması gerekiyor. 29 Mart tarihinde başlayan başvurular 3 Nisan tarihine kadar devam edecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi iş başvuruları İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak ve şahsen yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacak.