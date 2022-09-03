YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:42

Büyükşehir Itfaiyesinden Gesotim'e Eğitim

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, eğitim hizmetleri çerçevesinde Gölcük Arama ve Kurtarma Derneği’ne eğitim verdi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:42
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Büyükşehir Itfaiyesinden Gesotim'e Eğitim


Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, eğitim hizmetleri çerçevesinde Gölcük Arama ve Kurtarma Derneği'ne eğitim verdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmekte. Bu bağlamda KOBİTEM, eğitim hizmetleri Gölcük Arama ve Kurtarma Derneği'ne (GESOTİM) eğitim verdi. Kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmeler, okullar, kurs merkezleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak suretiyle tüm vatandaşlara eğitim hizmeti sunan KOBİTEM, GESOTİM üyelerine Yüksek Açı Kurtarma ve Yüksekte Çalışma eğitimi verdi. Eğitimde yüksek açı kurtarma operasyonlarında kullanılan donanım, ipler, düğümler, iniş ve tırmanma yöntemleri, kazazede tahliyesi başta olmak suretiyle birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.



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