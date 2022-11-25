GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 22:27

Büyükşehirde ekmeğe zam açıklandı: Artık 5 TL'den satılacak! Tepki yağıyor

Ekmeğe zam haberi duyuruldu. Büyükşehirde ekmeğe zam geldi. Artık 5 TL'den satılacak.

GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 22:27
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Büyükşehirde ekmeğe zam açıklandı: Artık 5 TL'den satılacak! Tepki yağıyor


Türkiye’de geçtiğimiz aylarda un ve ekmek fiyatlarına gelen zamlar çok konuşulmuştu. Rusya – Ukrayna savaşının baş göstermesiyle başlayan buğday krizi, ekmek fiyatlarına zammı getirmişti. Son olarak Türkiye’de enflasyon rakamlarının hızla artmasıyla ekmek fiyatlarına gelen zam da hızlandı. Son olarak bir büyükşehirde daha ekmeğe zam haberi duyuruldu.

O ilde ekmek 5 TL oldu

Ekmek zammıyla ilgili bir haber daha Ankara’dan geldi. Ankara Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar’ın başkanlığında gerçekleşti.



Ekmek üreticilerinin ve fırıncıların maliyet artışı her geçen gün artarken sık sık ekmeğe zam yapılması konusunda talepler iletiliyordu. Son olarak gelen teklif ile 200 gram ekmek fiyatının 5 TL olması oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkent Ankara’da ekmek 4 TL’den satılıyordu. Yeni fiyatlar Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün görüşleri alındıktan sonra resmiyet kazanacak.

Elektrik, kira, su ve doğalgaz gibi giderlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatının maliyet altında kaldığı ifade edilerek pişmişi net 200 gram normal ekmeğin 5 TL, pişmişi net 300 gram olan normal ekmeğin 7.5 TL, pişmişi net 400 gram gelen ekmeğin ise 10 TL’den satılması teklifi kabul edildi.

Vatandaşlar ekmek zammı fiyatlarını tepkiyle karşıladı. Bir ekmeğin 5 TL’ye yükselmesiyle tepkiler çığ gibi büyüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek bayilerinde ise 1 ekmek 3 TL’den satılmaya devam ediyor. Aralık ayına kadar Halk Ekmek fiyatlarına zam yapılması beklenmiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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