Büyükşehirden Üreticilere Tohum Temizleme Makinesi Desteği - Balıkesir

Tarım cenneti Balıkesir'de üreticinin elini güçlendirmeye devam etmekte olan Büyükşehir Belediyesi “Kaliteli Tohumluk Üretimi” projesi dahilinde; hububat üreticilerinin kendi tohumlarını, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlayacak 2 milyon lira değerindeki 15 tohum temizleme selektör makinesini üreticiyle buluşturdu.Bir yandan kırsal mahallelerin altyapısını iyileştirerek yaşam kalitesini yükselten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öte yandan da şehrin üretim altyapısını güçlendirerek üreticilerin emeğinin karşılığını fazlasıyla alması için destek ve yatırımlarını sürdürüyor. Tarımsal üretimin dikkat çeken girdi maliyetlerinden biri olan tohumu, çiftçilerin kendi ürettikleri kaliteli ürünlerden ele geçirmesini sağlamak amacıyla “Kaliteli Tohumluk Üretimi” projesi ile Kepsut'ta, tohum temizleme (selektör) makinesi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon değerindeki 15 makineyi üreticilere teslim etti. Balıkesir'de üretimi yapılan tarım ürünleri içerisinde ekiliş alanı bakımından birinci sırada yer alan hububatların tohumunun temizlenmesi amacıyla kullanılan makineler, hububat ekimi yapılan; Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Sındırgı ve Manyas ilçelerinden kırsal mahallelere dağıtıldı.Kayıplar ortadan kalkacakTohum içindeki yabancı maddeleri temizlemek, sınıflandırmak ve ilaçlamak amacıyla kullanılan selektör makinesi sayesinde; sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanarak sürme, rastık ve septorya (yaprak leke hastalığı) gibi hastalıkların yol açtığı kayıplar ortadan kalkacak, yabancı otların tohumdan ayrılmasıyla zirai mücadele girdilerinde tasarruf edilecek.Saf tohum kullanımı açısından çok önemli bir adım1 milyon 98 bin 562 dekar alanda buğday, 164 bin 742 dekar alanda çeltik, 131 bin 569 dekar alanda arpa, 74 bin 684 dekar alanda çavdar üretimi yapılan Balıkesir'de, hububat üreticisinin ekeceği tohumun ekim öncesinde elenip, ilaçlanarak yabancı maddelerden temizlenmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, saf tohum kullanımını yaygınlaştırmak açısından önemli bir adım atıyor.Türkiye'yi doyuran il BalıkesirBüyükşehir Belediyesi olarak üreticilere verdikleri teşvik ve desteklerin, kırsal kalkınmaya yönelik yapılan yatırımların oldukça verimli geçiren sonuçlar vermeye başladığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir olarak, kendimizi iyi tanıdığımız zaman, artılarımızı ve eksilerimizi bildiğimiz zaman, uyum içerisinde çalıştığımız zaman Türkiye'nin en güçlü illerinden biri olma yolunda ilerleriz. Balıkesir, Türkiye'yi Doyuran İl. Gayemiz çiftçimiz daha sık kazansın, şehrimizde bolluk ve bereket artsın.” dedi.“Bereketi artırarak devam ediyoruz”Büyükşehir'in bir medeniyet projesi olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Ekibimiz güçlü ve bu konuya hâkim. Geçtiğimiz gün Dursunbey'de salça makinesi dağıttık, bugün tohum makinesi dağıtıyoruz. Yaptığımız her işi altında akılcı bir planlama, samimi bir çalışma ve bereket var. Balıkesir Büyükşehir, bereketini artırarak devam etmektedir. Arıcılarla ilgili yaptığımız çalışmaların sonucu net olarak almaya başladık. Ürün fazlalaştı ve Türkiye'de hatırı sayılır bir noktaya geliyoruz. Peynirle ilgili yaptığımız çalışmalarda çok iyi noktaya geldik. Her bölgemizde ayrı çalışmalar yapıyoruz.Hepsinin altında bir akıl, gayret var.Aşk ile çalışan yorulmaz. Biz milletimize hizmet için bu makamlara aday olduk. Millet iradesi bize bunu layık gördü. Biz de bunun hakkını büyük bir mesuliyet duygusu içerisinde vermeye çalışıyoruz. Sizin desteğinize de her an ihtiyacımız var.” açıklamasını paylaştı.Balıkesir'de birliktelik ve uyum sağlanmışAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci “Yücel Başkan bize Genel Merkez olarak iki şeyi gösterdi. Gördük ki; Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları birbirleriyle uyumlu çalışıyorlar. Daha önce belediye başkanlığı yapmış biri olarak söyleyebilirim ki Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri birbiriyle et ve kemik gibi olursa başarı birlikte büyür gider. Balıkesir'de buna tanık oluyoruz. Bunun için kıymetli başkanımız Yücel Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Bir diğeri ise; tarımla ilgili yapmış oldukları. Yücel Başkanın tarım özelinden konuştuğumuz konularla birlikte birçok alanda güzel ve oldukça verimli geçiren işlerine bizzat şahidim. Balıkesir'de sebzeden meyveye, arının balından kuzunun sütüne, ineğin etinden diğer tüm ürünlerine kadar hepsi birbirinden değerli, bereketli ve lezzetli. Geriye tek bir şey kalıyor bunu teknolojik olarak en uygun şekilde nasıl üreteceğiniz. Bunu gören Yücel Başkan ve ekibi tohumu ilk önce ayrıştırarak daha kaliteli ürünle rekabetinizi artırmak dünya ölçeğinde öne çıkmaktır. Balıkesir'de bugün bunun içinde önemli bir adım atılıyor.” diyerek konuşmasını belirtti.Dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra; AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Kepsut Belediye Başkanı Mustafa Cankul, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile üreticiler katıldı.