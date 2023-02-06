Büyükşehirler için kırmızı alarm: Kar yağışı sonrası flaş karar açıklandı







HAVA TAHMİNLERİ







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNULDU!

Yurt genelinde beklenmekte olan hava durumu raporları paylaşıldı. Yapılan açıklamalara göre birçok il kar yağışına yoğun bir şekilde maruz kalacak ve bir süre etkisi devam edecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre "ülkemizin genelinde çok bulutlanma hakim, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun yakınlarının yağışlı olması bekleniyor. Kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak; iç bölgelerde karla birlikte yağmur ve kar görülmesi beklenmekte olan yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle beraber Antalya'nın doğu bölgelerinde şiddetli ve yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve donla beraber zaman zaman pus ve sis görülmesi diğer bir tahminler arasında yer alıyor. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski vardır." açıklaması yapıldı.Yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevre bölgeleriyle beraber Diyarbakır'ın güney bölgelerinde şiddetli, Şırnak ve Hakkari yakınlarında zaman zaman yoğun kar olarak beklenmesinden dolayı ilk olarak buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımlarda aksaklıklarla beraber kar yağışı hakim yerlerde zaman zaman tipi biçiminde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Yağışların öğlen vakitlerinde bölgenin batı kesimlerinde, gece vakitlerinde doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi beklenmekte.