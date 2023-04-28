Büyükşehirlerde yaşayan memura devletten ‘bölgesel' ilave destek!







EK ÖDEME ALACAKLAR







Geçmişte terör nedeniyle Doğu ya da Güneydoğu'ya gitmekten çekinen kamu çalışanları, artık maliyetlerin yüksek olması nedeniyle büyük şehirlerde çalışmak istemiyorlar. İstanbul başta olmak kaydıyla e büyükşehirlerde kira ve yaşam maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle son zamanlarda bu şehirlerden diğer illere memur tarafından atama talebi arttı. AKP bu gelişmeler ışığında seçim sonrası hazırlıklarına başladı. Seçim beyannamesinde, "Özellikle İstanbul'da, bölgenin geçim endeksi dikkate alınarak, memurların sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor" denildi.AK Partili bir kaynak yaptığı açıklamada bu bölümün detaylarını şöyle açıkladı: "Özel sektör çalışanlarının maliyetlerin karşılanması için bir şekilde desteklenmektedir. Ama memurların böyle bir durumu olmamaktadır. Örneğin küçük bir kasabada 15.000 lira maaşla yaşarken İstanbul veya Ankara'ya nakledilir. Gitmek istemem gibi bir hakkı yok. Dolayısıyla yaşam koşulları ile maliyetlerin arasında r dengesizlik var. Seçimden sonra bu dengesizliği giderecek düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Eskiden Doğu ve Güneydoğu'da çalışanlara ek ödeme yapılıyordu. Büyükşehirlerdeki memurlar için de benzer bir sistem getirilecek. İstanbul'da 10.000 liradan aşağıya maalesef kiralık ev yok. Kiralama bedeli de makul bir durumdur. Belki büyük şehirlerde Polis, öğretmen gibi mesleklerde çalışanlara ek destek sağlanacaktır. Ayrıca lojman sağlanması da düşünülüyor. Yardımın sağlandığı şehirlerde 'bölgesel’ geçim endeks dikkate alınarak hesaplamalar yapılacak."