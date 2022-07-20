GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:00

Büyükşehirlerde yeterli su var mı? 19 Temmuz baraj doluluk oranları belli oldu

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de şehirlerin barajlarındaki su oranlarıyla ilgili. Peki Ankara, İzmir ve İstanbul'un baraj doluluk oranı kaç? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 13:00
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Büyükşehirlerde yeterli su var mı? 19 Temmuz baraj doluluk oranları belli oldu


Büyük şehirlere su kaynağı olan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Ankara'nın baraj doluluk oranı kaç? İstanbul'un baraj doluluk oranı kaç? İzmir'in baraj doluluk oranı kaç? 19 Temmuz 2022 tarihli Baraj Doluluk Oranları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin açıkladığı verilere göre 19 Temmuz Salı tarihiyle İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 70.01 olarak belirlenmiştir. Yani barajların yaklaşık olarak 10'da 7'lik kısmı doludur.



İstanbul Ankara ve İzmir Baraj Doluluk Oranları

19 Temmuz İzmir baraj doluluk oranı

İzmir'in baraj doluluk oranı kullanılan barajlara göre şu şekilde belirlenmiştir; Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 53.30, Balçova Barajı'nın doluluk oranı yüzde 43.47, Gördes Barajı'nın doluluk oranı yüzde 4.87, Ürkmez Barajı'nın doluluk oranı yüzde 69.03, Güzelhisar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 74.81 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Baajı'nın doluluk oranı yüzde 69.16 olarak belirlenmiştir.

19 Temmuz Ankara baraj doluluk oranı

19 Temmuz Salı günü başkent Ankara'nın baraj doluluk oranı toplam doluluk olarak yüzde 42.02, aktif doluluk oranı ise yüzde 29.94 olarak belirlenmiştir. Baraj doluluk oranlarının hesaplanma formülü şu şekildedir; toplam hacim-ölü hacimdeki su miktarı= kalan su miktarı / toplam hacim x 100 = yüzdelik oran. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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