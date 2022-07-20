Büyükşehirlerde yeterli su var mı? 19 Temmuz baraj doluluk oranları belli oldu

Büyük şehirlere su kaynağı olan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Ankara'nın baraj doluluk oranı kaç? İstanbul'un baraj doluluk oranı kaç? İzmir'in baraj doluluk oranı kaç? 19 Temmuz 2022 tarihli Baraj Doluluk Oranları
ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
19 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin açıkladığı verilere göre 19 Temmuz Salı tarihiyle İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 70.01 olarak belirlenmiştir. Yani barajların yaklaşık olarak 10'da 7'lik kısmı doludur.
19 Temmuz İzmir baraj doluluk oranı
İzmir'in baraj doluluk oranı kullanılan barajlara göre şu şekilde belirlenmiştir; Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 53.30, Balçova Barajı'nın doluluk oranı yüzde 43.47, Gördes Barajı'nın doluluk oranı yüzde 4.87, Ürkmez Barajı'nın doluluk oranı yüzde 69.03, Güzelhisar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 74.81 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Baajı'nın doluluk oranı yüzde 69.16 olarak belirlenmiştir.
19 Temmuz Ankara baraj doluluk oranı
19 Temmuz Salı günü başkent Ankara'nın baraj doluluk oranı toplam doluluk olarak yüzde 42.02, aktif doluluk oranı ise yüzde 29.94 olarak belirlenmiştir. Baraj doluluk oranlarının hesaplanma formülü şu şekildedir; toplam hacim-ölü hacimdeki su miktarı= kalan su miktarı / toplam hacim x 100 = yüzdelik oran.