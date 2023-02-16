Aktüel
16 Şubat 2023 - 12:15

Buzdolabı boşalan Tarım Kredi'den ucuza dolduracak! Yumurta, tavuk ve ayçiçek yağında son indirimler: Fiyatları dibe çektiler!

Tercih edilen marketlerden olan Tarım Kredi Şubat ayına özel indirimlerinin duyurusunu yapmaya başladı. 28 Şubat tarihine kadar geçerli olan listede ne ararsanız var. İşte, vatandaşların akın ettiği o indirim ürünleri ve fiyat listesi haberimizde.

Aktüel
16 Şubat 2023 - 12:15
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Buzdolabı boşalan Tarım Kredi'den ucuza dolduracak! Yumurta, tavuk ve ayçiçek yağında son indirimler: Fiyatları dibe çektiler!


Tarım kredi Marketlerinden görülmemiş indirim haberi geldi. 15 Şubat yeni indirim kampanyası açıklanırken resmen ürünler yarı fiyatına satışa sunuldu. Peynir, tavuk, ayçiçek yağı, toz şeker, 30’lu yumurta fiyatları Tarım Kredi markette sudan ucuz. İşte Tarım Kredi indirimli fiyat listesi…

Son dönemlerde yaptığı indirim kampanyalarıyla sıkça yoğun ilgi gören Tarım Kredi Marketleri Şubat ayıyla beraber 2 büyük kampanyaya imza atarken 28 Şubat'a kadar devam edecek indirimli ürünler toplanmaya başlandı.



tarım kredi 28 şubat indirimi

TARIM KREDİ YENİ İNDİRİMLİ LİSTE

-Aynes marke 1 kg tost peyniri 116.90 TL

-850 gram süzme beyaz peynir 59.90 TL

-Et ve Süt Kurumu tüm tavuk 32 TL

-Tat marka 1 kg domates salçası 34.25 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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