YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:07

Buzdolabından Yangın Çıktı, Mahsur Kalanları Itfaiye Ekipleri Camdan Kurtardı - Kocaeli

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:07
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Buzdolabından Yangın Çıktı, Mahsur Kalanları Itfaiye Ekipleri Camdan Kurtardı - Kocaeli


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde buzdolabından çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan vatandaşları camdan çıkararak kurtardı.


Olay, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde buzdolabının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Dumanı farkına varan evdeki vatandaşlar karşı daireye geçip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine birden fazla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin son derece noktasından hızlıca yangına müdahalede bulundu. Apartman tahliye edilirken, içeride mahsur kalan çocuk ve yaşlıların da olduğu vatandaşlar merdivenli itfaiye aracı ekiplerinin desteğin ile camdan kurtarıldı. Dumandan etkilendiği tespit eden 2 kişiye sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.




Yangını anlatan daire sahibi Meltem Artan, "Dışarıdan yeni gelmiştim ve evde yangın olduğunu gördüm. Buzdolabından yangın çıkmış maalesef. Henüz evdeki hasarı da göremedim" dedi.


Karşı apartmanda oturan mahalle sakini Muhammet Kanyılmaz ise, "Bir patlama sesi duyulmuş ve ateşle beraber dumanlar etrafı sarmış. İtfaiye sağ olsun hemen gelip ateşi söndürmeye başladı. İçeride bulunan insanlar da zaten karşı daireye geçmişler. Dumandan etkilendikleri için camları açmışlar. İtfaiye merdivenli araçla insanları kurtardı" ifadelerini kullandı.


Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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