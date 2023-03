Buzdolaplarını doldurun! Kırmızı ete devasa zam geliyor: Kıyma fiyatları dudak uçuklatacak

KIRMIZI ET İÇİN FAHİŞ FİYAT!







Büyükbaş hayvanların kesime götürülmesiyle ekonomik kriz katlanarak devam ediyor. Kırmızı ete gelen zamlı hali gram altınla yarışmaktadır. Vatandaşlar depolayarak ileriki günler için kendilerini ve ekonomilerini rahatlatmak isteyerek kuyruk oluşturdu. Kırmızı et için son gündem nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Gelen zamlar ile birlikte kırmızı etin mutfakta yer alması oldukça zorlaştı. Yem fiyatlarının dolar üzerinden olması nedeniyle et fiyatlarında fahiş fiyatlar yerini aldı. Ekonomik açıdan zorlanan vatandaş kriz anında ne yapacağını şaşırdı.Vatandaş kırmızı etin daha da artmasından korkarak depolamaya başladı. Gram altınla yarışan et için kuyruk şimdiden oluştu. 2022 Kasım ayında kilosu 100 TL olan et 2023 Şubat sonunda 170 TL olarak belirlendi. Kıymanın son fiyatı ise 220 TL olarak belirlendi. Avrupa'yla kıyaslandığı takdirde et fiyatları arasında Türkiye 2.sırada yer aldı. Artan fiyatların gün geçtikçe daha da artacağı beklenmektedir. Karkas etin son fiyatı Euro cinsinden 4 Euro iken 9 Euro'ya çıkmış bulunmaktadır. Sabah erken saatlerde ucuz et bulmak amacıyla sırada kuyruk olan vatandaş Et ve Süt Kurumu (ESK)'na gitti. ESK ise Karkas et fiyatını 116 TL olarak devam ettirerek zamda bulunmadı. Fiyatlar şu şekilde yer aldı:Kıyma kilosu: 220 TL Kuşbaşı kilosu: 250 TL olarak zamlı fiyatlarla yerini aldı. Fiyatlar %10 daha indirimli yer aldı. ESK zarar etmesine rağmen fiyatları şu şekilde yer aldı: Kıyma kilosu: 89 TL Kuşbaşı kilosu: 99 TL olarak belirlendi.