Çabuk biten şarjdan şikayetçi olanlar! Meğer bu yüzden yarım gün anca dayanıyormuş: Tamire götürmeden bu bilgiyi öğrenin!







AKILLI TELEFONLARIN ŞARJINI BİTİREN ETKENLER







Akıllı telefon kullanan insanlar sık sık şarjlarının çabuk bitmesinden şikayet ediyor. Peki telefon şarjlarının çabuk bitmesinin sebebi nedir? Bunun önüne nasıl geçilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Akıllı telefon kullanan insanlar şarj konusunda bir müddet sonra sorun yaşamaya başlıyor. Eğer sizin de telefon şarjınız fazla zaman dayanmıyorsa arka plandaki aktif olarak çalışan uygulamalar buna neden olabilir. Aynı zamanda telefona hasar yaratan uygulamaların da telefondan silinmesi gerekiyor.İnternet paketiniz de eğer çabuk bitiyorsa bunun nedeni de kullandığınız zararlı uygulamalar sebebiyle olabilir. Ekran parlaklığının açık olması da telefon şarjının çabuk bitmesini etkileyen durumlardan biri. Kullanmadığınız uygulamaları da arka plandan sürekli temizlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda defalarca kez WiFi ve mobil verinin açık olması, bildirimler, uygulama güncellemeleri de telefon şarjının bitmesine meydan veriyor. Aynı zamanda konum uygulamaları da telefon şarjlarını yüksek hızda bitiriyor.