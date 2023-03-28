TEKNOLOJİ
28 Mart 2023 - 15:16

Çabuk biten şarjdan şikayetçi olanlar! Meğer bu yüzden yarım gün anca dayanıyormuş: Tamire götürmeden bu bilgiyi öğrenin!

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte şarj problemleri yaşanmaya başladı. Telefonunu yeni almasına rağmen şarjı çabuk biten kişiler soluğu teknik servislerde alıyor. Ancak şarjın asıl bitme nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar.

TEKNOLOJİ
28 Mart 2023 - 15:16
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çabuk biten şarjdan şikayetçi olanlar! Meğer bu yüzden yarım gün anca dayanıyormuş: Tamire götürmeden bu bilgiyi öğrenin!
TAKİP ETTAKİP ET


Akıllı telefon kullanan insanlar sık sık şarjlarının çabuk bitmesinden şikayet ediyor. Peki telefon şarjlarının çabuk bitmesinin sebebi nedir? Bunun önüne nasıl geçilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKILLI TELEFONLARIN ŞARJINI BİTİREN ETKENLER

Akıllı telefon kullanan insanlar şarj konusunda bir müddet sonra sorun yaşamaya başlıyor. Eğer sizin de telefon şarjınız fazla zaman dayanmıyorsa arka plandaki aktif olarak çalışan uygulamalar buna neden olabilir. Aynı zamanda telefona hasar yaratan uygulamaların da telefondan silinmesi gerekiyor. 



Akıllı Telefon Şarjlarının Çabuk bitme Sebebi

İnternet paketiniz de eğer çabuk bitiyorsa bunun nedeni de kullandığınız zararlı uygulamalar sebebiyle olabilir. Ekran parlaklığının açık olması da telefon şarjının çabuk bitmesini etkileyen durumlardan biri. Kullanmadığınız uygulamaları da arka plandan sürekli temizlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda defalarca kez WiFi ve mobil verinin açık olması, bildirimler, uygulama güncellemeleri de telefon şarjının bitmesine meydan veriyor. Aynı zamanda konum uygulamaları da telefon şarjlarını yüksek hızda bitiriyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ