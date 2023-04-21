DÜNYA
21 Nisan 2023 - 14:38

Çad'da nesli tükendiği iddia edilen aslan görüldü

Çad'ın Sena Oura Milli Parkı'nda 2004'ten beri görülmeyen ve neslinin tükendiğine inanılan aslan görüldü.

DÜNYA
21 Nisan 2023 - 14:38
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Çad’da nesli tükendiği iddia edilen aslan görüldü


Çad hükümeti ve New York merkezli Yaban Hayatı Koruma Derneği'nden oluşan bir ekip tarafından dişi aslan fotoğrafı yayınlandı.

WCS Big Cat Programı yönetici direktörü Luke Hunter, BBC'ye "Fotoğraf, yaklaşık beş yaşında, çok sağlıklı, yetişkin bir dişi aslan olduğunu gösteriyor." dedi.



Aslan

Uzaktan bir kamera ile Şubat ayından itibaren kayda alınan görüntüler yayınlandı.

Dr. Hunter, "Bu son derece cesaret verici çünkü dişiler aslan yolculuğunun temelidir ve onlar büyük gezgin değildirler: av olan ve yavrularını büyütmek için güvenli olan yerlerde yaşarlar." dedi.

Koruma örgütü, "Bu, milli parkların daha iyi korunmasını sağladı ve vahşi yaşam çevreleri artık toparlanmaya başlıyor." dedi.

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