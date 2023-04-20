Çad’da soyu tükenmiş aslan görüldü













Çad hükümeti ve New York merkezli Yaban Hayatı Koruma Derneği'nden oluşan bir ekip tarafından dişi aslan fotoğrafı yayınlandı. WCS Big Cat Programı yönetici direktörü Luke Hunter, BBC'ye "Fotoğraf, yaklaşık beş yaşında, çok sağlıklı, yetişkin bir dişi aslan olduğunu gösteriyor." dedi.Uzaktan bir kamera ile Şubat ayından itibaren kayda alınan görüntüler yayınlandı. Dr. Hunter, "Bu son derece cesaret verici çünkü dişiler aslan yolculuğunun temelidir ve onlar büyük gezgin değildirler: av olan ve yavrularını büyütmek için güvenli olan yerlerde yaşarlar." dedi. Koruma örgütü, "Bu, milli parkların daha iyi korunmasını sağladı ve vahşi yaşam çevreleri artık toparlanmaya başlıyor." dedi.