Edinilen bilgilere göre, dün günün erken saatlerinde Ertaş Bulvarı üzerinde kime ait olduğu bilinmeyen bir at görüldü. Caddede akan trafikle birlikte gezintisini sürdüren başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun şekilde trafik akışı olan caddede bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerası ile kaydedilen atın, ara sokaklara girerek gözden kaybolduğu öğrenildi.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 11:18
Caddede gezen başıboş at tehlike oluşturdu
Eskişehir'de kime ait olduğu bilinmeyen başıboş atın, trafiğin yoğun olarak işlediği caddede yaptığı gezinti bir vatanda tarafından mobil cihaz kamerası ile kaydedildi.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 11:18
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