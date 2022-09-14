Caddede gezen başıboş at tehlike oluşturdu

Edinilen bilgilere göre, dün günün erken saatlerinde Ertaş Bulvarı üzerinde kime ait olduğu bilinmeyen bir at görüldü. Caddede akan trafikle birlikte gezintisini sürdüren başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun şekilde trafik akışı olan caddede bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerası ile kaydedilen atın, ara sokaklara girerek gözden kaybolduğu öğrenildi.