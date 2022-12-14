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14 Aralık 2022 - 20:42

Cade Cunningham'dan Detroit Pistons'a kötü haber. Genç oyuncu sezonu kapattı...

Detroit Pistons’ın genç oyun kurucusu Cade Cunningham, bıçak altına yatacak. Cunningham'ın gelecek sezon parkelere dönmesi bekleniyor.

SPOR
14 Aralık 2022 - 20:42
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Cade Cunningham'dan Detroit Pistons’a kötü haber. Genç oyuncu sezonu kapattı...

NBA’de Detroit Pistons formasını terleten Cade Cunningham, sol kaval kemiğindeki sakatlıktan ötürü bir süredir forma giyemiyordu. ESPN’in haberine göre, 2021 NBA Draftı’nın ilk sıra seçimi kararını verdi; genç oyun kurucu, önümüzdeki günlerde ameliyat masasına yatacak. Olacağı ameliyat sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Cunningham, uzun bir süre parkelerden uzak kalacak. Detroit Pistons'ın oyun kurucusu, yaşadığı sakatlığın ardından 9 Kasım’dan beri forma giyemiyordu. Sakatlığıyla alakalı birçok doktora danışan genç isim, nihai karar olarak bıçak altına yatmayı seçti. Aslında genç oyun kurucu, rehabilitasyon ve dinlenme yöntemlerini de denedi ama sonuç alınamayınca ameliyata ikna oldu. Cade Cunningham'ın 2023-24 sezonundan önce antrenman kampında tam olarak sağlığına kavuşması bekleniyor.  Cade Cunningham, bu sezon Detroit Pistons formasıyla 12 maçta forma giyerken, 19.2 sayı, 6.2 ribaunt ve 6 asist ortalamaları yakalamıştı.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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