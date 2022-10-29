Cadılar Bayramı'na Dahmer engeli: Yasaklandı!







Cadılar Bayramında Dahmer kostümü yasağı







Jeffrey Dahmer kimdir?

Netflix’in Ekim ayında yayınlanan dizisi Bir Canavarın Hikayesi: Dahmer, gündemde yer almaya devam ediyor. Seri katil Jeffrey Dahmer’ın çocukluğundan başlayarak yakalanışına kadarki sürecin anlatıldığı dizi rekor izlenme sayısına ulaşmıştı. Sosyal medyada Jeffrey Dahmer ve dizide onu canlandıran Evan Peters’ın görüntüleri sık sık paylaşılıyor. Gençler arasında ilginç bir şekilde akım haline gelen Dahmer, bu kez Cadılar Bayramı engeline takıldı.ABD’de Cadılar Bayramı için hazırlıklarını yapan kişiler, e-ticaret siteleri üzerinden seri katil Jeffrey Dahmer’e ait kostüm ve aksesuarları satın almaya başladı. Satışların yüksekliği fark edilince bu konuda sesler yükselmeye başladı. 17 kişiyi vahşice öldüren seri katil Jeffrey Dahmer’ın cadılar bayramı ikonu olmasını istemeyen birçok kişi olaya tepki gösterirken eBay sözcüsünden açıklama geldi. Bie eBay sözcüsü e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, Jeffrey Dahmer’a ilişkin ürünlerin eBay’de yasaklandığını belirterek “ Şiddet İçeren Suçlar Politikamız kapsamında kaldırıldı “ ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden sözcü, bu ürünlerin eBay tarafından daha önce yasaklandığını, yasak kararının yeni olmadığını iletti. eBay üzerinden arama yapan kullanıcılar Jeffrey Dahmer anahtar kelimeleriyle yaptıkları aramalarda herhangi bir sonuç görüntüleyemiyorlar. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği ve ikonlaştırılmak istenen Dahmer’ın kostümlerinin yasaklanması birçok kişi tarafından olumlu karşılandı. Böylelikle Cadılar Bayramı kutlamaları için Jeffrey Dahmer kostümünün satışına yasak getirildi.1960 yılında doğan Jeffrey Dahmer, Amerika’da Milkwaukee yamyamı olarak tanınmaktadır. 17 erkeği öldüren ve bazı kurbanlarının iç organını yiyen Dahmer, cinayetlerini 1978 – 1991 yılları arasında işlemiştir. Öldürdüğü kurbanlarına tecavüz eden ve yıllarca cinayetleri gizleyen Dahmer, son kurbanının elinden kaçmasıyla 1991 yılında yakalanmıştır. Yakalanışının ardından hapishaneye giren Dahmer burada tek kişilik hücrede tutulmuştur. Bu süreçte haberi duyan birçok kişi Jeffrey Dahmer’ın hayranı olmuştur ve ona sık sık para ve hediye göndermiştir. Jeffrey Dahmer, 1993 yılında aynı hapishanede kalan bir mahkum tarafından başına aldığı demir sopa darbesiyle hayatını kaybetmiştir. Dahmer’ın babası Lionel Dahmer, oğlunun ölümünden sonra oğlunun yaşadıklarını anlatan bir kitap yazmıştır. Jeffrey Dahmer’ın yaşamı ve cinayetlerine ilişkin birçok dizi ve film yapıldı. Son olarak Netflix’te yayınlanan Bir Canavarın Hikayesi: Dahmer dizisi ise tüm dünyada yankı uyandırdı.