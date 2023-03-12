GÜNDEM
12 Mart 2023 - 13:34

Çadırların üstündeki 'Logo' skandalının mimarı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, görevden alındı!

Deprem bölgesinde satın alınan çadırlara logo baskısı için Bursa'ya getirildiği ve daha sonra depremzedelerin kullanması için gönderildiği ortaya çıkarılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şikayete ilişkin açıklama yaparak soruşturma açıldığını duyurdu. İddiaların ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla birlikte Bursa'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Serkan Gür'ün görevden alındığı bildirildi.

GÜNDEM
12 Mart 2023 - 13:34
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Çadırların üstündeki 'Logo' skandalının mimarı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, görevden alındı!


Çadırın üzerine "logo" yapılarak deprem bölgesine gönderildiği yönünde ortaya atılan iddialar sonrası harekete geçilmişti. İddilalara göre; Gaziantep'ten satın alınan çadırlar önce logo basılmak üzere Bursa'ya getirilmiş, daha sonrasında da deprem bölgesine geri gönderilmiş. Bu iddia ile ilgili de Bursa'nın İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Serkan Gür'ün adı geçmişti.

Çadırların üstündeki 'Logo' skandalının mimarı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, görevden alındı

MEB, "İDDAİALAR ASILSIZ"



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi yapıldığı ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Bursa'da soruşturma ekiplerimizce yürütülen soruşturmada söz konusu iddialar hakkında hazırlanan raporda söylentilerin tamamen asılsız olduğu tespit edildi." denildi.

Çadırların üstündeki 'Logo' skandalının mimarı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, görevden alındı

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan son sayısında Bursa'da il müdürü olarak görevli Serkan Gür'ün atama kararlarında görevden alındığı bildirildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyor. 

Çadırların üstündeki 'Logo' skandalının mimarı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, görevden alındı

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