Çadırların üstündeki 'Logo' skandalının mimarı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, görevden alındı!







MEB, "İDDAİALAR ASILSIZ"







KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Çadırın üzerine "logo" yapılarak deprem bölgesine gönderildiği yönünde ortaya atılan iddialar sonrası harekete geçilmişti. İddilalara göre; Gaziantep'ten satın alınan çadırlar önce logo basılmak üzere Bursa'ya getirilmiş, daha sonrasında da deprem bölgesine geri gönderilmiş. Bu iddia ile ilgili de Bursa'nın İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Serkan Gür'ün adı geçmişti.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi yapıldığı ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Bursa'da soruşturma ekiplerimizce yürütülen soruşturmada söz konusu iddialar hakkında hazırlanan raporda söylentilerin tamamen asılsız olduğu tespit edildi." denildi.Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan son sayısında Bursa'da il müdürü olarak görevli Serkan Gür'ün atama kararlarında görevden alındığı bildirildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyor.