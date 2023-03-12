Çadırların üstündeki 'Logo' skandalının mimarı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, görevden alındı!

Çadırın üzerine "logo" yapılarak deprem bölgesine gönderildiği yönünde ortaya atılan iddialar sonrası harekete geçilmişti. İddilalara göre; Gaziantep'ten satın alınan çadırlar önce logo basılmak üzere Bursa'ya getirilmiş, daha sonrasında da deprem bölgesine geri gönderilmiş. Bu iddia ile ilgili de Bursa'nın İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Serkan Gür'ün adı geçmişti.
MEB, "İDDAİALAR ASILSIZ"
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi yapıldığı ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Bursa'da soruşturma ekiplerimizce yürütülen soruşturmada söz konusu iddialar hakkında hazırlanan raporda söylentilerin tamamen asılsız olduğu tespit edildi." denildi.