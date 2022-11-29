Çağatay Ulusoy bu dizide jigolo oldu! Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin aynı dizide yer alırken öyle bir isim dahil oldu ki yer yerinden oynadı! Sadakatsiz’in o ismi Centilmen’de







CENTİLMEN ÇEKİMLERİ BAŞLADI







OGM Pictures'in Centilmen filmi Ebru Şahin ve Çağatay Ulusoy'u aynı projede birleştirdi. Dijital platform olan Netflix için çekilen bu filmin senaryosunu Deniz Madanoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay yer alıyor. Centilmen filminin çekimlerinin bugün başladığı duyuruldu.Netflix'te yer alacak Centilmen filminin konusu saygın isimlerden olan bir jigolonun şans eseri tanıştığı Nehir ile hayatı ele alınırken Nehir sayesinde hayatı değişen bir adam kaleme alındı. Heyecanla beklenen filmde Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin, Haki Biçici ve Şenay Gürler dizide yer almaktadır. Bunun üzerine Centilmen filminin oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oldu.Nehir'in yakın arkadaşı olarak Fulya karakterine hayat verecek isim Sadakatsiz dizisinde de yer alan Nazlı Bulum oldu. Gösterdiği başarılı performans sonrasında beğenilen Bulum'un yeni projesi Centilmen oldu.