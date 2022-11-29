MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 05:13

Çağatay Ulusoy bu dizide jigolo oldu! Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin aynı dizide yer alırken öyle bir isim dahil oldu ki yer yerinden oynadı! Sadakatsiz'in o ismi Centilmen'de

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy Netflix üzerinde yeni bir film için adımlar atarken jigolo olacağı açıklandı. Aynı zamanda bir kadın başrol oyuncusu ise Ebru Şahin olurken Centilmen filminin çekimlerinin başladığı duyuruldu. Bunun üzerine filme önemli isimlerden birisi daha dahil oldu. Sadakatsiz dizisinin sevilen isim Centilmen kadrosuna katıldı.

MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 05:13
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Çağatay Ulusoy bu dizide jigolo oldu! Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin aynı dizide yer alırken öyle bir isim dahil oldu ki yer yerinden oynadı! Sadakatsiz’in o ismi Centilmen’de


OGM Pictures'in Centilmen filmi Ebru Şahin ve Çağatay Ulusoy'u aynı projede birleştirdi. Dijital platform olan Netflix için çekilen bu filmin senaryosunu Deniz Madanoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay yer alıyor. Centilmen filminin çekimlerinin bugün başladığı duyuruldu.

CENTİLMEN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Netflix'te yer alacak Centilmen filminin konusu saygın isimlerden olan bir jigolonun şans eseri tanıştığı Nehir ile hayatı ele alınırken Nehir sayesinde hayatı değişen bir adam kaleme alındı. Heyecanla beklenen filmde Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin, Haki Biçici ve Şenay Gürler dizide yer almaktadır. Bunun üzerine Centilmen filminin oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oldu. 



Centilmen oyuncu kadrosu

Nehir'in yakın arkadaşı olarak Fulya karakterine hayat verecek isim Sadakatsiz dizisinde de yer alan Nazlı Bulum oldu. Gösterdiği başarılı performans sonrasında beğenilen Bulum'un yeni projesi Centilmen oldu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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