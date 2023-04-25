Çağatay Ulusoy gönlünü kendinden 14 yaş büyük o isme kaptırdı! Duyanlar şaşkına döndü: Yılın aşkı belgelendi!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 6 yıllık sevgilisi Duygu Sarışın ile ilişkisini noktalamasının ardından hayranlarını şaşırtacak bir hamle yaptı. İddiaya göre, 32 yaşındaki oyuncu kendisinden 14 yaş büyük olan ünlü isim Ece Sükan'a gönlünü kaptırdı ve yeni bir aşka yelken açtı. Ece Sükan, Türkiye'nin en ünlü moda editörlerinden biri olarak tanınıyor. Moda dünyasındaki başarısı ve stil ikonu olarak takip edilmesiyle bilinen Ece Sükan, son zamanlarda aşk hayatıyla da magazin basınının gündeminde yer alıyor.
Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan arasındaki 14 yaş farkı, eleştirilere neden oldu. Ancak bu durum, her iki tarafı da etkilemedi ve çift, mutlu bir şekilde ilişkilerine devam ediyor.
BİR AYDIR BİRLİKTELER
Çiftin, geçtiğimiz günlerde bir mekanda sabaha kadar beraber eğlenmesi ise magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bazı haber
kaynaklarına göre, Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan, bir aydan beri birlikte oluyorlar ve ilişkileri oldukça sağlam bir temele dayanıyor. Çağatay Ulusoy, aşk hayatıyla ilgili açıklamalar yapmaktan kaçınsa da, Ece Sükan'ın magazin basınına yaptığı açıklamalarda, ilişkilerinin oldukça iyi gittiği ve birbirlerine karşı büyük bir saygı ve sevgi duydukları ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy'un hayranları, oyuncunun mutlu olmasından dolayı sevinirken, bazıları da yeni ilişkisini eleştiriyor ve yaş farkının ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor. Ancak, Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan'ın aşkı, eleştirilere aldırmadan devam ediyor.