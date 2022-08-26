MAGAZİN
26 Ağustos 2022 - 23:07

Çağatay Ulusoy Hazal Kaya ile birlikte yeni dizi projesi: Dizinin adı ne olacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Adını Feriha Koydum dizisinde enerjileri çok sevilen Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ikilisi 2018 senesinde Netflix platformuyla anlaşma sağlamıştı. Peki film ile ilgili hangi gelişmeler yaşandı? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
26 Ağustos 2022 - 23:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çağatay Ulusoy Hazal Kaya ile birlikte yeni dizi projesi: Dizinin adı ne olacak, hangi kanalda yayınlanacak?


Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ikilisinin Adını Feriha Koydum dizisinde beğenilen performansları sonrasında ikili seneler sonra aynı projede bir araya gelecek. Peki ikilinin yeni projesinin ismi ve detayları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya tekrar bir araya gelecek

Çağatay Ulusoy'un Netflix ile olan ilk Türk projesinin tamamlandığı ve anlaşma sağlandığı 2018 senesinde duyurulmuştu. Netflix orijinal yapımı olan dizi için kadın oyuncu olarak Hazal Kaya ile anlaşma sağlandı.



Çağatay Ulusoy Hazal Kaya Tekrar Bir Arada

Netflix platformunda yayınlanacak

Engin Aykanat'ın Hollywood'un güçlü menaherlik şirketlerinden olarak bilinen United Talent Agancy ile anlaşma sağlandığı, projenin şirkete sunulduğu ve Netflix'in Türk projesini kabul ettiği öğrenildi. Projenin kadrosunda Anthony Hopkins'in de yer alacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Sezen Aksu'dan Seda Sayan'a yeni albüm için hediye jesti
Sezen Aksu'dan Seda Sayan'a yeni albüm için hediye jesti
KADEM Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buluyor
KADEM Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buluyor
Şükran Albayrak terlikleri ile gündem oldu!
Şükran Albayrak terlikleri ile gündem oldu!
Cam sebilden şerbet içmeye çalışan Aslı Bekiroğlu, büyük kaza atlattı!
Cam sebilden şerbet içmeye çalışan Aslı Bekiroğlu, büyük kaza atlattı!
Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!
Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!
Yasemin Özilhan 'Boşanıyorlar' iddialarına fotoğrafla yanıt verdi!
Yasemin Özilhan 'Boşanıyorlar' iddialarına fotoğrafla yanıt verdi!
Son Haberler
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteorolojinden sağanak yağış uyarısı!
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Kafkasya'nın bitmeyen sorunu Yukarı Karabağ
Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor
Sol ve sağ beyin birlikte çalışınca doğru karar çıkıyor
Halı atığından ses ve ısı izolasyonu
Halı atığından ses ve ısı izolasyonu
Melih Gökcek kimdir hayatı ve özgeçmişi
Melih Gökcek kimdir hayatı ve özgeçmişi
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama işlemleri
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? İsmime kayıtlı hat sorgulama...
Lojistik koordinasyon kurulu kuruldu
Lojistik koordinasyon kurulu kuruldu
HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
HTC One A9 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Lumia 950 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
Lumia 950 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
Samsung Galaxy J2 özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi
Samsung Galaxy J2 özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi
Beşiktaş Domogoj Vida’ya talip bulamıyor!
Beşiktaş Domogoj Vida’ya talip bulamıyor!
Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde
Endustri 4.0 uygulamaları vitrinde
Arı ölümlerinde büyük artış
Arı ölümlerinde büyük artış
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler
Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı
Ajdin Hasic Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Giresunspor Hasic'i sezon sonuna...