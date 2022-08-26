Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ikilisinin Adını Feriha Koydum dizisinde beğenilen performansları sonrasında ikili seneler sonra aynı projede bir araya gelecek. Peki ikilinin yeni projesinin ismi ve detayları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MAGAZİN
26 Ağustos 2022 - 23:07
Çağatay Ulusoy Hazal Kaya ile birlikte yeni dizi projesi: Dizinin adı ne olacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Adını Feriha Koydum dizisinde enerjileri çok sevilen Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ikilisi 2018 senesinde Netflix platformuyla anlaşma sağlamıştı. Peki film ile ilgili hangi gelişmeler yaşandı? Tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
26 Ağustos 2022 - 23:07
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