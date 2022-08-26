Çağatay Ulusoy Hazal Kaya ile birlikte yeni dizi projesi: Dizinin adı ne olacak, hangi kanalda yayınlanacak?







Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya tekrar bir araya gelecek







Netflix platformunda yayınlanacak

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ikilisinin Adını Feriha Koydum dizisinde beğenilen performansları sonrasında ikili seneler sonra aynı projede bir araya gelecek. Peki ikilinin yeni projesinin ismi ve detayları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Çağatay Ulusoy'un Netflix ile olan ilk Türk projesinin tamamlandığı ve anlaşma sağlandığı 2018 senesinde duyurulmuştu. Netflix orijinal yapımı olan dizi için kadın oyuncu olarak Hazal Kaya ile anlaşma sağlandı.Engin Aykanat'ın Hollywood'un güçlü menaherlik şirketlerinden olarak bilinen United Talent Agancy ile anlaşma sağlandığı, projenin şirkete sunulduğu ve Netflix'in Türk projesini kabul ettiği öğrenildi. Projenin kadrosunda Anthony Hopkins'in de yer alacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.